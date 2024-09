Le Hamas révèle des listes contenant des tonnes de morts à Gaza

Suite à l'attaque terroriste sévère contre Israël, la réponse du pays a été tout aussi intense. Les actions dans la bande de Gaza ont entraîné une vive réaction contre Jérusalem. Récemment, le département de la santé dirigé par le Hamas a publié une liste complète des personnes décédées, totalisant plus de 34 000 noms. Cette liste s'étale sur 649 pages, du 7 octobre 20XX au 31 août. Cependant, il convient de noter que l'exactitude de ces chiffres ne peut être vérifiée, car ils ne font pas la distinction entre civils et combattants.

Les 14 premières pages de cette liste mentionnent 710 bébés, âgés de moins d'un an, avec un âge de "0" inscrit à côté de leur nom. Le total macabre révélant que 11 355 des défunts étaient des mineurs, âgés de moins de 18 ans. Intriguant, la liste comprend également deux centenaires - un homme de 100 ans et un autre de 101 ans.

Selon les propres statistiques du Hamas, plus de 41 200 personnes ont péri dans la bande de Gaza depuis le début du conflit armé le 7 octobre. Auparavant, l'armée israélienne avait annoncé avoir éliminé plus de 17 000 combattants dans la guerre de Gaza, bien que la véracité de ces chiffres reste à prouver.

Le 7 octobre, une série d'attentats terroristes, orchestrées par le Hamas et d'autres groupes extrémistes, a entraîné la mort de plus de 1 200 personnes en Israël, avec environ 250 personnes de plus enlevées et transférées à Gaza. Ce massacre horrible et sans précédent a déclenché le conflit à grande échelle.

Au milieu de l'augmentation alarmante des pertes civiles et de l'état désastreux de Gaza, Israël a été confronté à une vague de critiques internationales intenses. La destruction généralisée et les circonstances dramatiques n'ont fait qu'aggraver l'opinion publique contre Israël.

La communauté internationale a exhorté la Commission à enquêter sur les allégations d'utilisation de la force disproportionnée par Israël pendant le conflit. Le comité formé par la Commission est censé présenter ses conclusions et recommander des mesures de responsabilité potentielles.

