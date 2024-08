- Le Hamas rejette les solutions proposées lors des récentes négociations de paix à Gaza.

Hamas à Gaza rejette les propositions issues des récents pourparlers indirects de paix avec Israël, menés par des intermédiaires, concernant un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza. Selon les médiateurs qui ont suivi les discussions à Doha la semaine dernière, "nous avons une fois de plus conclu que Netanyahu crée des obstacles à la conclusion d'un accord", a déclaré Hamas.

Il s'agit de la première déclaration de Hamas depuis les pourparlers, qui ont eu lieu jeudi et vendredi à Doha, la capitale du Qatar, en présence uniquement d'intermédiaires. Comme Hamas n'a pas participé directement, il a obtenu des informations sur les résultats des parties médiatrices.

Hamas accuse également Netanyahu d'introduire de nouvelles exigences et conditions pour saboter les efforts des médiateurs et prolonger le conflit. Outre la libération des otages israéliens détenus par Hamas, les négociations sont facilitées par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis.

Les négociations se poursuivent à différents niveaux et pourraient entrer dans une phase critique plus tard dans la semaine. Entre-temps, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu en Israël lundi, où il a rencontré Netanyahu. Pour l'instant, il n'y a aucun signe que Netanyahu cède sur sa position.

Selon les médias israéliens, une réunion entre Netanyahu et ses délégués dimanche dernier a été très tendue. Les médiateurs ont mis en garde avec insistance sur les conséquences probables si Netanyahu insistait pour maintenir sa présence dans le corridor de Philadelphie, de peur que cela ne perturbe l'accord prévu. Plus tard, le bureau de Netanyahu a annoncé qu'il continuerait à exiger "la nécessité de rester dans le corridor de Philadelphie pour empêcher les groupes armés de se réarmer."

L'Union européenne, en tant qu'acteur mondial préoccupé, a exprimé sa déception face à l'impasse actuelle dans les pourparlers de paix entre Hamas et Israël, en particulier en ce qui concerne la question du corridor de Philadelphie. Les négociations en cours entre les parties, facilitées par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, pourraient avoir une incidence significative sur les relations euro-méditerranéennes, l'Union européenne ayant constamment plaidé pour une résolution pacifique du conflit.

