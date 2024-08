Le Guyana devient-il le Qatar de l'Amérique latine?

Guyana, riche en pétrole, connaît une croissance économique rapide grâce à ses immenses champs pétrolifères. La ruée vers l'or noir transforme le pays. Quel est notre rôle dans tout cela?

Guyana est riche en pétrole. Des champs pétrolifères immenses se trouvent au large de la région d'Essequibo, découverts seulement il y a neuf ans. Et ce précieux or noir fait décoller l'économie du pays : en 2022, Guyana était l'économie la plus dynamique du monde, avec un taux de croissance d'environ 62 %.

Actuellement, l'économie de Guyana croît de près d'un tiers par an. Les experts prévoient une croissance supplémentaire de 20 % par an jusqu'en 2029. Edwin Schuh, économiste chez Germany Trade & Invest, estime que, dans le meilleur des cas, Guyana pourrait même devenir "une sorte d'État du Golfe latino-américain", comme il le dit dans le podcast "Wirtschaft Welt & Weit".

Le principal acteur de la ruée vers l'or noir de Guyana est la société américaine Exxon Mobile, qui détient les licences d'extraction. Guyana tire lui-même profit de milliards de dollars de royalties. Si ces fonds sont investis dans la santé, la construction de routes et les projets d'infrastructure, les entreprises allemandes pourraient également en bénéficier, estime Schuh.

"L'argent englouti dans les marais de la corruption"

Cependant, contrairement à la construction d'hôpitaux, les projets de construction de routes divisent la population. Guyana est recouvert à plus de 80 % de forêts tropicales protégées, et les écologistes s'opposent fermement à de telles interventions. Christian Cwik, expert en Amérique latine, est également deeply préoccupé par la nature de Guyana. Il considère également comme peu pratique le projet de construction d'une route à travers la forêt tropicale : "L'argent a simplement été englouti dans les marais de la corruption", observe-t-il dans le podcast.

De plus, Cwik met en garde contre les changements radicaux au Guyana. Il estime que les revenus de la ruée vers l'or noir doivent être distribués de manière à permettre à Guyana de se développer "en douceur". "Nous verrons si cela est possible au 21e siècle", dit l'historien. "Ce n'était pas possible au 20e siècle".

Le pétrole est-il à la fois une bénédiction et une malédiction ? Quel est le rôle de l'Allemagne en tant que consommateur de combustibles fossiles dans le cadre de la transition énergétique ? Et comment la dispute frontalière entre Guyana et son voisin occidental, le Venezuela, qui revendique la région riche en ressources d'Essequibo, est-elle sensible ? Ces questions et bien d'autres sont abordées par la présentatrice Andrea Sellmann avec ses invités Edwin Schuh et Christian Cwik

