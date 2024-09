- Le guitariste de Queen souffre d'un AVC, mais il est en bonne santé.

Le guitariste de Queen, Brian May (77 ans), a connu un incident cérébrovasculaire bénin. "Le côté positif, c'est que je me porte bien", a-t-il déclaré dans une vidéo Instagram. Il arrive même à jouer quelques accords à la guitare. Le problème a commencé il y a environ une semaine, lorsqu'il a perdu Suddenly control of his arm. "C'était un peu déconcertant, je l'avoue."

À l'hôpital, il a reçu des soins excellents et suit maintenant les conseils prescrits - presque rien. Il est interdit de sortir, de conduire, de voler ou de se pousser trop fort, comme l'a expliqué May d'un ton sec, et il ne cherche pas la compassion. "Ça encombre juste ma boîte mail et je déteste ça."

Le guitariste était l'un des cofondateurs du groupe de rock légendaire Queen ("Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You"). Au Royaume-Uni, l'astrophysicien et militant des droits des animaux se bat actuellement pour la protection des blaireaux. Dans la vidéo, il a également discuté d'un documentaire qu'il a produit sur ce sujet.

