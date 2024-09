- Le guitariste de Queen souffre d'un AVC, assure ses fans de son bien-être

Brian May, le légendaire guitariste de 77 ans de Queen, a révélé avoir subi un léger accident vasculaire cérébral. Pas de panique, son état de santé est rassurant : "Je vais bien", a-t-il déclaré sur Instagram. Malgré cet incident, ses compétences musicales sont intactes. Le problème est apparu il y a environ une semaine, et de manière inattendue, il a perdu le contrôle de son bras. "Je peux vous dire que c'était plutôt déstabilisant", a-t-il admis.

May a heureusement bénéficié des meilleurs soins à l'hôpital et suit à présent les conseils de l'équipe médicale - en gros, prendre du repos. Il lui est interdit de sortir, de conduire, de prendre l'avion ou de se pousser trop fort. Il a plaisanté en disant ne pas avoir besoin de pitié, "ça encombre juste ma boîte mail, et je déteste ça".

En ce qui concerne ses loisirs, il s'est passionnément investi dans la conservation des hérissons au Royaume-Uni.

