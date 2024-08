Le guide de voyage estimé Rick Steves annonce son diagnostic de cancer de la prostate, en préparation pour une intervention chirurgicale prévue.

Steves a explicitement exposé son plan pour retrouver la santé, mentionnant sa prochaine chirurgie de la prostate à l'automne, qui le gardera brièvement à l'hôpital, comme indiqué dans un récent post sur X. Ce post a été confirmé comme authentique par son représentant, Amy Duncan.

Connu pour son expertise sur les voyages en Europe, Steves a passé plusieurs décennies à partager ses conseils à travers des séries de guides de voyage, des émissions de télévision et de radio, et une colonne de voyage.

Son émission renowned, "Rick Steves’ Europe", selon son site web, sert de ressource de référence pour les voyageurs européens en herbe. L'émission fournit des conseils précieux sur des sujets tels que le conditionnement, les transports, la visite des sites, les repas et même comment éviter de tomber victime de pickpocketing.

Son blog de voyage conçu pour les voyageurs en Europe offre également des conseils sur divers aspects du voyage en Europe.

Le médecin de Steves lui a donné l'autorisation de se rendre en France pendant trois semaines pour filmer, avec la chirurgie prévue pour fin septembre. Il a exprimé son optimisme, citant les statistiques qui suggèrent qu'il devrait se remettre parfaitement.

Le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus courant chez les hommes aux États-Unis, dépassé uniquement par les cancers de la peau non mélanome. Environ 11 % des hommes américains seront diagnostiqués avec un cancer de la prostate au cours de leur vie, avec un taux de mortalité d'environ 2,5 %, affectant environ 1 homme sur 41. Un montant astronomique de 10 milliards de dollars est dépensé annuellement pour le traitement du cancer de la prostate aux États-Unis.

La plupart des cancers de la prostate se développent à un rythme lent, prenant souvent au moins 10 ans pour qu'une tumeur dans la prostate provoque des symptômes notables.

Steves a exprimé son optimisme quant aux perspectives de sa récupération, mentionnant son attente de "souvenirs" tels que l'appréciation des petits plaisirs de la vie, la reconnaissance envers ses amis et sa famille, et l'émerveillement devant le monde de la médecine moderne. Il a réaffirmé sa confiance en son médecin et le Centre de cancer Fred Hutchinson de Seattle, regardant vers des années supplémentaires remplies d'aventures de voyage.

