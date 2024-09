Le grunt possède des capacités tactiles et olfactives.

Ce poisson marin connu sous le nom de gurnard est plutôt remarquable, se distinguant par une variété de caractéristiques uniques. Équipé de six appendices qui ont évolué à partir de ses nageoires pectorales, il est capable de se déplacer sur le fond de l'océan comme un crabe, et même de s'y enfoncer à l'aide de ces pattes. Certaines espèces peuvent même utiliser leurs pattes pour détecter des friandises cachées dans le sable, comme des moules. En fait, d'autres poissons suivent souvent leur exemple, dans l'espoir de trouver eux aussi de quoi manger. Ces découvertes ont été publiées dans la revue "Current Biology" par deux équipes de recherche internationales.

Les gurnards, classés dans la famille des Triglidae, comptent plus de 100 espèces, prospérant dans divers océans comme la mer du Nord. En tant que poissons de fond, ils préfèrent les fonds marins mous.

Renflements sensoriels sur les pattes

Certaines espèces de gurnards ont des pattes particulièrement talentueuses. Par exemple, les pattes du Prionotus carolinus sont extraordinairement sensibles au toucher et aux substances chimiques. Lors de tests, ces poissons ont réussi à trouver des sources de nourriture enterrées, comme des capsules remplies d'extrait de moule ou d'acides aminés individuels.

Le P. carolinus, long de 30 à 40 centimètres, autochtone de l'Atlantique nord-ouest, est surnommé le "gurnard à museau en pelle" et utilise ses pattes en forme de palette équipées de renflements sensoriels, appelés papilles, pour y parvenir. Les papilles sont constituées de récepteurs tactiles et de capteurs gustatifs qui peuvent identifier diverses substances chimiques.

Co-auteur David Kingsley explique : "Nous avons été étonnés par les pattes que tous les gurnards possèdent, ce qui les distingue de la plupart des autres poissons. Ce qui nous a vraiment étonnés, c'est la grande diversité des structures sensorielles sur leurs pattes parmi les différentes espèces."

Les espèces à pattes papilleuses, y compris le Prionotus scitulus légèrement plus petit, ne sont trouvées que dans des endroits sélectionnés, selon l'équipe dirigée par Corey Allard de l'Université Harvard, ce qu'ils attribuent au caractère relativement récent de ces espèces.

Modifications génétiques et évolution

Dans la deuxième étude, une équipe dirigée par Amy Herbert de l'Université Stanford a examiné les bases génétiques des pattes papilleuses. Ce caractère est principalement déterminé par le facteur de transcription tbx3a, qui joue un rôle dans le développement des pattes, des papilles, du comportement de fouille et de certaines structures cérébrales.

Tbx3a est également impliqué dans le développement des membres de divers vertébrés, y compris les humains. Kingsley ajoute : "Même si de nombreux traits peuvent sembler nouveaux, ils sont principalement basés sur des gènes et des éléments constitutifs qui ont existé depuis longtemps. Cela suggère comment l'évolution fonctionne : en modifiant les pièces anciennes pour créer quelque chose de nouveau."

De plus, les gurnards sont appréciés comme poissons comestibles et apportent une particularité à la table : la capacité d'émettre des sons de grognement via leur vessie natatoire, d'où leur nom.

