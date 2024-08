Le groupe terroriste ISIS a révélé des images présumées de l'homme armé impliqué dans l'incident de Solingen.

Suite à l'attaque au couteau récente à Solingen, le groupe terroriste de l'État islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de l'incident. Divers canaux de propagande ont également publié une vidéo, qui serait censée montrer le responsable détaillant ses motivations et jurant allégeance au chef de l'EI.

Deux jours plus tard, l'EI a partagé via ses réseaux de propagande en ligne, une vidéo censée montrer l'auteur de l'attaque. Dans cette séquence d'environ une minute, on peut voir une silhouette encapuchonnée et jeune tenant un grand couteau vers la caméra. L'individu prête serment à l'EI, appelé "Emir", en arabe. Samedi, l'EI a reconnu l'attaque, qui a entraîné trois morts.

L'EI a affirmé avoir obtenu des vidéos de l'auteur de l'attaque au couteau de Solingen via ses plates-formes de propagande en ligne. La chronologie et l'authenticité de la vidéo restent incertaines, ainsi que l'identité de la personne qui y apparaît – s'il s'agit réellement du responsable. L'homme, qui se présente sous le nom de Samarkand A. – peut-être un pseudonyme – semble venir de Dair as-Saur dans l'est de la Syrie, où les cellules de l'EI continuent de fonctionner et de mener des attaques.

Le suspect présumé, un Syrien de 26 ans, s'est rendu samedi soir et est actuellement en détention. Le parquet fédéral l'accuse de soutenir l'EI et d'avoir été poussé à tuer le plus de "non-croyants" possible lors du festival de la ville de Solingen en raison de ses convictions islamiques extrêmes. Il a été identifié comme étant Issa H.

L'homme dans la vidéo de l'EI a décrit son attaque comme une vengeance pour la persécution des musulmans en Syrie, en Iraq et en Bosnie. En s'adressant à ses parents, il a également mentionné que son attaque était une réponse aux "gens en Palestine" subissant des massacres avec l'aide des "sionistes" – une référence au conflit en cours entre Israël et le Hamas islamique dans la bande de Gaza.

Certains experts ont soutenu que la menace du terrorisme et de la radicalisation dans le monde islamique s'est exacerbée en raison du conflit prolongé à Gaza. L'Allemagne, avec les États-Unis, est l'un des principaux alliés d'Israël et l'un des principaux fournisseurs d'armes.

