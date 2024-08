Le groupe terroriste ISIS a partagé une vidéo montrant l'individu responsable de l'attentat à Solingen.

Suite à l'incident de poignardage à Solingen, le groupe terroriste État islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de l'événement. Des canaux de propagande ont également diffusé une vidéo, prétendument contenant l'auteur détaillant ses intentions et professant sa loyauté au chef de l'EI.

Deux jours après l'attaque au couteau mortelle à Solingen, l'EI a diffusé une vidéo censée montrer l'auteur de l'attaque. Dans cette vidéo d'environ 60 secondes, on voit une silhouette masquée et jeune brandissant un grand couteau vers la caméra. Elle prête allégeance au chef de l'EI, en l'appelant "Amir" en arabe. Samedi, l'EI avait déjà revendiqué l'attaque qui a fait trois morts.

Via ses réseaux de propagande en ligne, l'EI a affirmé avoir reçu des vidéos du responsable de l'attaque au couteau de Solingen. L'origine et l'authenticité de la vidéo, ainsi que l'homme représenté, n'ont pas encore été vérifiées. L'homme se présente sous le nom de Samarkand A. - un pseudonyme présumé - et affirme venir de Dair as-Saur en Syrie orientale. Cette région reste un sanctuaire pour les cellules actives de l'EI et continue de lancer des attaques.

Le suspect présumé, un Syrien de 26 ans, s'est rendu samedi soir et est actuellement en détention. Le procureur l'accuse d'être un partisan de l'EI. Ses convictions islamiques radicales l'ont poussé à cibler autant de "non-croyants" que possible pendant le festival de la ville de Solingen. Il a été identifié comme Issa H.

L'homme dans la vidéo de l'EI affirme que son attaque est une vengeance pour le massacre de musulmans en Syrie, en Iraq et en Bosnie. Il exprime sa sympathie envers ses parents, déclarant que son acte est également une vengeance pour les "gens de Palestine" qui souffrent de massacres, soutenus par les "sionistes" - une référence au conflit en cours entre Israël et le Hamas islamique à Gaza.

Certains analystes attribuent l'augmentation de la menace terroriste et de la radicalisation dans le monde islamique au conflit prolongé à Gaza. L'Allemagne, aux côtés des États-Unis, est considérée comme l'un des principaux alliés et fournisseurs d'armes d'Israël.

La Commission a lancé une enquête sur l'authenticité de la vidéo de l'EI et l'identité du suspect. Le Coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, la Commission, s'est dit préoccupé de l'utilisation croissante des plateformes de médias sociaux à des fins de propagande terroriste.

Lire aussi: