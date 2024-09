Le groupe SPD introduit une prime nouvelle pour la collecte de ferraille.

Avant la sommet automobile organisée par le ministre Habeck, divers politiques économiques du SPD proposent plusieurs mesures immédiates visant à relancer l'industrie automobile nationale en difficulté. L'une de ces propositions est la mise en place d'un nouvel incitatif de prime à la casse pour les consommateurs qui passent des véhicules conventionnels à carburant fossile aux véhicules électriques. Les consommateurs qui échangent leur moteur à essence contre de nouveaux véhicules électriques seraient éligibles à une prime de 6 000 euros, tandis que ceux qui achètent des véhicules électriques d'occasion recevraient une prime de 3 000 euros. Selon un communiqué du SPD, "nous croyons fermement en l'avenir des véhicules électriques."

L'industrie automobile nationale est considérée comme étant en crise, selon un document obtenu par "Der Spiegel". Pour la sortir de cette impasse et assurer que les voitures allemandes conservent et renforcent leur position sur le marché futur, des mesures urgentes sont nécessaires, indique le document. "La compensation financière ne devrait pas être un problème", ajoute-t-il.

Conjointement à l'incitatif de prime à la casse, le SPD plaide également pour sept mesures temporaires supplémentaires pour soutenir l'industrie automobile. L'une de ces propositions comprend l'introduction d'un "programme de location sociale" inspiré du modèle français, offrant une subvention de l'État pour la location aux personnes de faible et de moyenne revenu. De plus, la promotion de boîtes murales, de dispositifs de stockage et de stations de recharge est prévue.

"Le sommet automobile devrait indiquer que les entreprises et la politique travaillent ensemble pour surmonter cette situation actuelle", a déclaré Sebastian Roloff, membre de l'exécutif du SPD et du comité économique du Bundestag, à "Der Spiegel". Verena Hubertz, vice-présidente de la faction SPD, a mis en garde : "Les automobiles allemandes et VW en particulier sont la force motrice de notre économie. Si le moteur tousse, nous devons régler le problème."

Le document met également en évidence la préoccupation croissante au sein du parti au pouvoir concernant la situation économique. En présentant ces propositions, le SPD exerce indirectement une pression sur leur propre chancelier, Olaf Scholz, pour prendre des mesures plus décisives afin de prévenir la récession imminente et les défis auxquels est confrontée l'industrie automobile. Les critiques estiment que Scholz n'est pas suffisamment passionné par la résolution de la prochaine récession économique. De plus, certains sont mécontents que Scholz n'ait pas organisé lui-même le sommet automobile, le confiant plutôt à Habeck.

D'autres fabricants automobiles, fournisseurs, l'association de l'industrie automobile VDA et le syndicat IG Metall ont été invités à la réunion. Cependant, le FDP exprime des doutes quant à l'événement. Christoph Meyer, vice-président du groupe parlementaire FDP, estime que des réformes structurelles bénéficiant à l'ensemble de l'économie sont nécessaires plutôt que des subventions ciblant un seul secteur. Selon lui, la mise en œuvre rapide de l'initiative de croissance serait plus efficace pour résoudre les problèmes auxquels est confrontée VW plutôt que le sommet automobile.

Meyer affirme que la crise de Volkswagen découle d'un développement de produits négligent et d'une mauvaise gestion. Les problèmes au sein de VW sont également dus à une organisation excessivement bureaucratique, à une intervention constante de l'État, à des syndicats orientés vers le statu quo et à une direction exécutive encombrée, selon Meyer. Il soutient que ces problèmes doivent être principalement résolus par VW lui-même.

La semaine dernière, Volkswagen a suscité la critique en mettant fin à la sécurité d'emploi garantie par les accords de négociation collective. Cela signifie que les licenciements éventuels pour raisons opérationnelles peuvent avoir lieu à partir de juillet 2023, à moins qu'une solution ne soit trouvée d'ici là. De plus, Volkswagen n'exclut pas la possibilité de fermetures d'usines. Le ministre Habeck a déclaré vendredi que "la plupart des défis seront résolus par Volkswagen lui-même", mais a noté que le rôle de la politique dans l'établissement de signaux de marché appropriés devrait être examiné.

Le sommet automobile, dirigé par le ministre Habeck, vise à discuter des mesures pour revitaliser l'industrie automobile nationale, notamment la production proposée de véhicules motorisés avec une mise

