Le groupe Queens of the Stone Age a annulé tous ses concerts prévus pour l'année 2024.

C'est une déception pour les fans de Queens of the Stone Age (QOTSA) ; le groupe de rock a annoncé sur leur Instagram qu'ils ont dû annuler le reste de leurs concerts pour 2024. Ils ont écrit : "QOTSA regrettent d'annoncer l'annulation ou le report de tous les concerts restants pour 2024". L'annulation affecte sept concerts aux États-Unis, dont quatre sont reportés et les autres purement et simplement annulés.

Le groupe a expliqué que les problèmes de santé du chanteur Josh Homme nécessitaient leur absence. "Josh doit se concentrer sur sa santé et recevoir les soins médicaux nécessaires pour le reste de l'année", ont-ils déclaré. QOTSA ont exprimé leur optimisme quant à leur retour en 2025 avec un Homme complètement remis.

La santé de Homme vacille

Tout comme en juillet, les problèmes de santé de Homme ont obligé l'annulation de plusieurs concerts, y compris ceux en Allemagne. Leur publication Instagram de l'époque disait : "Queens of the Stone Age regrettent d'annoncer que Josh Homme doit retourner immédiatement aux États-Unis pour une opération d'urgence". Le groupe était prévu pour jouer à Berlin le 16. Leur dernier concert a eu lieu à Milan le 6 juillet. Les nouvelles informations révélées suggèrent que Homme et le groupe auront une pause prolongée sur scène, d'environ six mois.

Les détails de l'opération de Homme restent inconnus pour le moment. L'année dernière, Homme a révélé publiquement son diagnostic de cancer passé, déclarant qu'il l'avait surmonté.

Josh Homme a fondé Queens Of The Stone Age en 1996, suite à la dissolution de son précédent groupe Kyuss. Depuis, le groupe est devenu l'un des groupes de rock alternatif les plus renommés. Pendant des années, Dave Grohl, le chanteur des Foo Fighters, a également joué de la batterie pour QOTSA et a apporté son soutien au groupe.

