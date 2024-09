- Le groupe politique affilié au président de la nation a annoncé le candidat triomphant des élections en Azerbaïdjan.

Au cours du premier vote parlementaire dans la nation dictatoriale d'Azerbaïdjan, située dans le Caucase du Sud, il n'était pas surprenant que le parti du président Ilham Aliyev, le Nouveau Azerbaijan, remporte la majorité des sièges. Selon les médias locaux, le parti a obtenu 68 des 125 sièges parlementaires au total. La participation au scrutin, selon les chiffres de la commission électorale, était de 37,24 %. Ce pays riche en pétrole et en gaz, situé sur la mer Caspienne, est souvent soumis à une surveillance internationale en raison de son bilan en matière de violations des droits de l'homme et de répression de la dissidence, et il sert de principal fournisseur d'énergie à l'Union européenne.

Le vote, initialement prévu pour novembre, a été reporté en raison du sommet sur le climat de l'ONU qui se tiendra en Azerbaïdjan et devrait rassembler environ 80 000 représentants du monde entier. Le processus de vote s'est déroulé sans interruption, selon les déclarations officielles.

Le résultat était prévisible, compte tenu de la rareté des candidats de l'opposition participant. Les élections précédentes dans ce pays de dix millions d'habitants ont été régulièrement critiquées par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les élections étant considérées ni transparentes ni honnêtes.

Aliyev, qui dirige le pays d'une main de fer depuis qu'il a pris le pouvoir de son père en 2003, a démontré sa domination lors des élections de février. La popularité d'Aliyev a augmenté après le rétablissement réussi de la région contestée du Haut-Karabagh en septembre 2020, entraînant le déplacement de plus de 100 000 Arméniens vers l'Arménie voisine.

Les représentants élus du parti Nouveau Azerbaijan se réuniront à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, pour commencer leurs fonctions législatives. Malgré la surveillance et la critique internationales, l'Azerbaïdjan, y compris Bakou, continue de servir de principal fournisseur d'énergie à l'Union européenne.

Lire aussi: