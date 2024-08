- Le groupe plaide pour la réduction des obstacles bureaucratiques, en encourageant la croissance de l'aquaculture.

Selon l'Association allemande de la pêche (DFV), les obstacles réglementaires et les formalités administratives persistent à entraver l'extension de l'aquaculture en Allemagne. L'association met en avant des problèmes liés à la réglementation de l'eau, à la conservation de la nature et aux lois sur les maladies des poissons. Avant le début de la Journée allemande de la pêche à Hambourg mardi, l'association a réitéré son appel à la déréglementation, comme l'a rapporté l'agence de presse allemande. Le potentiel complet de l'élevage de moules dans le Schleswig-Holstein ne peut être réalisé en raison de la présence de prédateurs tels que les cormorans, les loutres et les castors, qui ne peuvent être découragés.

La conférence nationale de l'industrie se termine jeudi. Les sujets à l'ordre du jour comprennent la sécurité alimentaire, l'évolution de la pêche et le rôle des poissons dans l'alimentation durable. L'association représente environ un million de pêcheurs et de pêcheurs organisés de divers secteurs, selon ses propres déclarations.

L'aquaculture est en croissance

L'aquaculture implique l'élevage contrôlé de diverses espèces, notamment la truite, le carp et les moules. Selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la production mondiale d'aquaculture dépasse celle de la pêche. Cependant, selon le DFV, le secteur de l'aquaculture allemand peine à suivre cette tendance.

En 2020, les opérations d'aquaculture en Allemagne ont produit environ 35 200 tonnes de produits, y compris les algues, selon l'Office fédéral de la statistique. C'est moins que les environ 39 200 tonnes produites en 2011. Les régions les plus productives étaient le Schleswig-Holstein, la Bavière et la Basse-Saxe.

D'un autre côté, les pêches en mer et côtières ont enregistré environ 157 000 tonnes de poissons, de crustacés et de mollusques en 2020, selon un rapport de l'Office fédéral de l'agriculture et de l'alimentation. Les prises les plus importantes ont été enregistrées à Brême; suivi par le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et le Schleswig-Holstein.

Le DFV suggère qu'il faudrait ajouter des réglementations plus souples et des incitations pour les investisseurs pour stimuler le secteur allemand de l'aquaculture stagnant. Malgré les régions productives du Schleswig-Holstein, de la Bavière et de la Basse-Saxe, le rendement global de l'aquaculture a diminué depuis 2011.

