- Le groupe musical annule tous les concerts prévus pour 2024.

Malheureusement, c'est maintenant officiel pour tous les fans de Queens of the Stone Age : leurs concerts restants pour cette année sont annulés, comme annoncé sur Instagram du groupe le 23 août. "QOTSA regrettent d'informer de l'annulation ou du report de tous les concerts restants pour 2024," indique le message. Sept concerts aux États-Unis sont concernés, quatre ayant une nouvelle date et les autres étant purement et simplement annulés.

La raison de ce contretemps est les problèmes de santé persistants du chanteur Josh Homme, qui avaient déjà entraîné plusieurs annulations précédentes. Le communiqué du groupe indique : "Josh doit accorder la priorité à sa santé et suivre un traitement médical nécessaire pour le reste de l'année." Le groupe exprime son optimisme quant à une éventuelle reprise en 2025.

Les problèmes de santé de Homme contraignent une pause

Depuis juillet de cette année, plusieurs concerts ont dû être annulés en raison des problèmes de santé de Homme, notamment un en Allemagne. "Queens of the Stone Age regrettent d'annoncer que Josh Homme doit retourner aux États-Unis immédiatement pour une intervention chirurgicale d'urgence," a-t-on déclaré à l'époque. Le groupe était initialement prévu pour se produire à Berlin le 16 juillet. Leur dernier concert a eu lieu le 6 juillet à Milan. Avec cette nouvelle annonce, il semble que le groupe sera absent de la scène pendant au moins six mois.

La raison précise de la nécessité d'une intervention chirurgicale pour Homme reste vague pour le moment. L'année dernière, Homme a révélé publiquement son diagnostic de cancer. À l'époque, il avait déclaré avoir vaincu la maladie.

Compte tenu des problèmes de santé de Homme, la sortie de concerts pour les spectacles restants de Queens of the Stone Age en 2024 est reportée. Malgré l'optimisme pour un retour en 2025, il semble y avoir un report de sortie de concerts en raison des soins médicaux prioritaires du chanteur Josh Homme.

Lire aussi: