- Le groupe Harris réalise une contribution financière impressionnante de 540 millions de dollars

L'équipe de campagne de Kamala Harris pour la vice-présidence a apparemment recueilli une somme stupéfiante de 540 millions de dollars (environ 482 millions d'euros) en contributions depuis le lancement de sa campagne. Ils ont qualifié ce chiffre de "historique". Près de 80 millions de dollars ont été versés lors de la Convention nationale démocrate de Chicago il y a seulement une semaine. La majeure partie du soutien est venue après le discours de Harris jeudi soir (heure locale).

Un tiers de ces dons provenaient de nouveaux donateurs, a révélé l'équipe, mettant en évidence un solide soutien de la base démocrate. Les femmes représentaient deux tiers de ces nouveaux contributeurs, ont-ils également révélé. Ces chiffres n'ont pas encore été confirmés par une source externe ; ils deviendront officiels une fois que l'équipe de campagne aura soumis sa déclaration financière aux autorités compétentes. Lancer une campagne présidentielle aux États-Unis est un marathon financier, seuls les bien financés pouvant continuer à concourir.

Le président américain Joe Biden a annoncé son retrait de la course à la présidence le 21 juillet et a soutenu Harris comme sa successeur. Harris a été officiellement nommée par les Démocrates et a accepté la nomination à Chicago. Elle affrontera le républicain Donald Trump lors de l'élection présidentielle le 5 novembre, promettant un affrontement serré entre le démocrate et l'ex-président.

La campagne électorale américaine a vu la campagne vice-présidentielle de Kamala Harris dépasser 540 millions de dollars en dons, une partie importante étant venue après son discours. Harris a été officiellement nommée et a accepté la nomination à Chicago lors de la Convention nationale démocrate, où elle a reçu plus de 80 millions de dollars en contributions seule.

Lire aussi: