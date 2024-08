Le groupe Haas est autorisé à quitter les Pays-Bas.

Situation inhabituelle en Formule 1 : l'équipe Haas de Nico Hülkenberg rencontre des difficultés avec un ancien sponsor russe. L'ex-sponsor a momentanément stoppé le voyage de l'équipe des Pays-Bas à la course prochaine en Italie. Un accord a maintenant été conclu.

Après un différend juridique avec un ancien sponsor russe, l'équipe Haas de Nico Hülkenberg peut désormais se rendre à la prochaine course de Formule 1 à Monza. L'équipe américaine a déclaré un jour après le Grand Prix à Zandvoort que Uralkali a acknowledging receipt of a financial transaction from last Friday. Cela signifie que les transporteurs de Haas peuvent maintenant quitter les Pays-Bas et se rendre rapidement en Italie. La compétition à Monza aura lieu ce week-end prochain.

Haas s'est séparé de son principal sponsor russe, la société minière Uralkali, en mars 2022 suite à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Un tribunal arbitral suisse a ultérieurement déclaré que bien que la résiliation du contrat de Haas soit légitime, l'équipe devait rembourser une partie importante d'un paiement de sponsoring à l'avance, soi-disant autour de huit millions d'euros. Uralkali a ensuite intervenu auprès des autorités néerlandaises.

Comme Haas n'a pas payé à temps, Uralkali a soumis une demande au tribunal de district de la Hollande du Nord pour saisir les voitures de course de Haas et tout l'équipement de l'équipe à Zandvoort en tant que "garantie" jusqu'au remboursement. Haas a rapporté que l'équipe est en conformité, mentionnant "Il n'y a pas de désaccord sur les montants dus".

Suite à la résolution du différend financier avec Uralkali, l'équipe Haas de Formule 1 est maintenant autorisée à participer à la course prochaine à Monza. Les obstacles juridiques causés par l'ancien sponsor ont été levés, permettant à l'équipe de reprendre son voyage en Italie pour la prochaine compétition de Formule 1.

