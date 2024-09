- Le groupe FTI Travel sera finalement dissous.

La société de voyage en difficulté FTI, ensevelie sous une dette d'un milliard d'euros, est maintenant dissoute. Le tribunal de grande instance de Munich a ouvert des procédures d'insolvabilité contre les deux principales entités, FTI Touristik et BigXtra Touristik. L'administrateur judiciaire Axel Bierbach a annoncé le licenciement de 700 employés. La plupart des 350 000 créanciers estimés, principalement des touristes en forfait, recevront le remboursement de leurs paiements anticipés du Fonds allemand de sécurité pour les voyages (DRSF).

Cependant, la situation est différente pour les environ 2500 hôtels, agences de voyage, compagnies aériennes, banques et le fonds de stabilisation du gouvernement fédéral (WSF), selon Bierbach. Le WSF, qui a prêté environ 600 millions d'euros au troisième plus grand conglomérat de voyages en Europe, FTI, pendant la pandémie, n'a pas encore déterminé le montant final à verser à ses créanciers.

Les hôtels continuent leurs activités

FTI a déclaré faillite en juin en raison de la baisse des réservations, de la demande des partenaires pour des paiements anticipés et de l'épuisement financier. À l'époque de la faillite, FTI Touristik avait environ 30 millions d'euros, selon Bierbach. Le manque de fonds pour les certificats de sécurité obligatoires au DRSF a entraîné l'arrêt des ventes de voyages, ajoute Bierbach.

Environ 60 000 vacanciers sont partis en toute sécurité, et tous les nouveaux voyages ont été arrêtés. Sur les 11 000 employés dans le monde, environ 7500 travaillent encore sur place dans les hôtels, dont les activités continuent sans interruption. Plus de 320 employés allemands ont déjà trouvé de nouveaux emplois grâce à des foires à l'emploi avec des clients et des concurrents de FTI tels que Tui, DER, DB et Jochen Schweizer au siège de FTI à Munich. Environ 600 employés recevront leur lettre de licenciement à partir du 1er septembre. Cent trente employés supplémentaires resteront employés brièvement pour aider à la liquidation. La liquidation devrait être terminée à la fin de l'année.

Filiales vendues

Les principaux actifs de FTI comprennent 54 hôtels avec 12 000 chambres, y compris des propriétés louées à long terme. À l'exception d'un seul, tous ces hôtels continueront leurs activités et devraient être vendus. Plusieurs acheteurs potentiels sont intéressés, et des négociations sont déjà en cours dans plusieurs cas, selon Bierbach.

Plusieurs entreprises avec plusieurs centaines d'employés, telles que le fournisseur de voyages de luxe Windrose, le centre de service Erf24 à Erfurt et la plateforme en ligne 5vorFlug, ont déjà été vendues parmi les 110 filiales de FTI.

La première réunion des créanciers aura lieu à Munich le 20 novembre. "Je pense que peu de gens y assisteront", dit Bierbach : la plupart des 350 000 créanciers n'ont pas de revendications importantes contre l'administrateur judiciaire justifiant ce déplacement.

La liquidation de FTI s'étale sur plusieurs années

"La liquidation entière prendra plusieurs années", dit Bierbach. "C'est un marathon."

Environ 175 000 voyageurs avaient déjà payé intégralement ou en partie pour leur voyage. Les tentatives de les réinscrire auprès d'autres organisateurs ont échoué juste avant les vacances d'été. Ils recevront l'argent pour le voyage

