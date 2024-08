- Le groupe FDP au Landtag appelle à une approche globale des hôpitaux

La faction parlementaire d'État du FDP a de nouveau exhorté un concept global pour les hôpitaux en Saxe-Anhalt et critiqué le ministère de la Santé à Magdebourg. Il est temps pour le ministère de faire ses devoirs, a déclaré le porte-parole de la politique de la santé Konstantin Pott à l'agence de presse allemande. Le ministère de Petra Grimm-Benne (SPD) ne présente aucun progrès concret.

"Au lieu de plans contraignants et de délais, on nous renvoie à des réglementations fédérales en suspens et à des processus de revue internes qui pourraient traîner jusqu'en 2026", a déclaré Pott en référence aux réponses du gouvernement de l'État à une petite interpellation.

Actuellement, il y a 44 hôpitaux avec un total de 53 sites en Saxe-Anhalt. De nombreux établissements sont confrontés à des pressions financières, se plaignant que leurs coûts ont augmenté considérablement par rapport aux revenus qu'ils reçoivent des compagnies d'assurance maladie pour le traitement des patients. De plus, le nombre de cas a diminué par rapport à l'époque avant la pandémie de corona. Les discussions sur d'éventuelles réformes ont été en cours à la fois au niveau fédéral et au niveau de l'État depuis des mois.

Le ministère fait référence aux coopérations

Pott demande que des progrès soient réalisés en Saxe-Anhalt. "Un concept global pour nos hôpitaux est absolument nécessaire", a-t-il déclaré. Le politique du FDP a fait référence à une étude déjà existante qui pourrait servir de base aux réformes. "Mais le ministère reste indécis et réagit trop évasivement." Despite the high pressure to act, "without clear planning and measures, the chaotic collapse of some hospital locations threatens."

L'an dernier, une étude sur l'avenir du paysage hospitalier a été présentée, que le gouvernement de l'État avait commandée. Les experts recommandent d'organiser les soins de base près du lieu de résidence et de concentrer les cas graves dans les plus grands hôpitaux.

"Il y a déjà de nombreuses coopérations dans l'État de Saxe-Anhalt qui ont fait leurs preuves", a déclaré le ministère de la Santé. Cependant, selon les libéraux, il ne se passe pas assez. "Nous continuerons à pousser pour le développement et la mise en œuvre d'un concept global", a déclaré Pott. Les hôpitaux ont finalement besoin de plus de sécurité de planification.

