- Le groupe délibère actuellement sur un choix.

Il semble que RB Leipzig s'apprête à renforcer son milieu de terrain en recrutant un joueur en provenance d'Espagne. Selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans les transferts, et de la chaîne de télévision Sky, Leipzig serait sur le point de signer Arthur Vermeeren, jeune talent belge d'Atlético Madrid. Les rapports indiquent que le joueur a opté pour Leipzig plutôt que d'autres opportunités.

Les détails exacts de loperation, savoir s'il s'agit d'un transfert permanent ou d'un prêt, restent encore flous. Initialement, un prêt semblait être la option la plus probable, mais selon les dernières informations en provenance d'Espagne, Atlético Madrid ne serait pas contre une vente du joueur ayant participé à l'Euro.

Leipzig se sent obligé de faire un mouvement en raison de l'absence prolongée de Xaver Schlager. Le joueur autrichien est toujours en phase de récupération après une blessure au ligament croisé et n'est pas attendu de retour sur le terrain avant au moins décembre. Suite à la victoire 1-0 de Leipzig contre Bochum lors de la première journée de Bundesliga, le directeur sportif Rouven Schröder avait mentionné que le nouveau joueur recruté devrait être jeune et capable de fournir une aide immediate et à moyen terme.

