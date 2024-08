Le groupe de rock britannique Oasis annonce une réunion pour une tournée prévue en 2025.

Le tour débutera le 4 juillet au Principality Stadium à Cardiff, au Pays de Galles, avec le groupe donnant 14 concerts au total au Royaume-Uni.

Comme partagé sur X par les fondateurs d'Oasis, Noel et Liam Gallagher, les frères ont déclaré : "C'est parti, ça se passe."

Les billets seront disponibles à l'achat à 9 h (heure locale au Royaume-Uni) le 31 août (4 h HE).

Il n'y a pas eu de événement spécifique qui a conduit à la réunion ; plutôt, c'était une prise de conscience progressive que le moment était venu, comme l'a révélé le groupe dans leur déclaration. Ils prévoient également d'organiser des concerts supplémentaires en dehors de l'Europe plus tard dans l'année.

L'annonce arrive deux jours avant le 30ème anniversaire de l'album studio de début d'Oasis, "Definitely, Maybe", sorti en 1994.

Cet album comportait des titres populaires tels que "Live Forever", "Rock 'n' Roll Star" et "Supersonic", qui ont propulsé Oasis vers une ascension rapide vers la célébrité.

Depuis la dissolution d'Oasis en 2009, les frères Gallagher ont entretenu une relation tendue, échangeant fréquemment des commentaires hostiles dans les médias.

Tous deux ont Previously expressed interest in a reunion. En 2023, Noel a indiqué que son frère était le catalyseur dans une interview sur KPNW 89.9, déclarant : "Il faudrait qu'il m'appelle en premier", mais exprimant sa volonté d'écouter ses idées.

Avant de partir en tournée au Royaume-Uni pour célébrer le 30ème anniversaire de "Definitely, Maybe" en juin, Liam a mentionné dans une interview que Noel avait rejeté une offre de tournée de réunion. "Il a refusé", a déclaré Liam dans une interview avec Mojo en février. "C'était une grande tournée, des revenus importants. Il a décliné l'offre."

L'année prochaine, Oasis célébrera un autre jalon important avec le 30ème anniversaire de leur album à succès "(What's the Story) Morning Glory?". L'album, sorti en 1995 et servant de deuxième album studio d'Oasis, contient certains de leurs titres les plus célèbres, notamment "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" et "Champagne Supernova".

Moins d'un an après la sortie de l'album et trois ans après leur apparition en tant qu'acte de Britpop, Oasis a attiré 250 000 spectateurs en deux soirs de concerts au festival de Knebworth à Knebworth House, en Angleterre.

Selon la BBC, l'événement a vu plus de 4 % de la population britannique demander des billets, ce qui en fait l'une des demandes historiques de billets de concert les plus importantes au Royaume-Uni.

Leur dernier album studio, "Dig Out Your Soul", est sorti en 2008. Noel a dissous le groupe après une performance controversée à Paris en 2009.

"C'est avec quelque regret et un grand soulagement que j'annonce mon départ d'Oasis ce soir", a déclaré Noel Gallagher dans une brève déclaration sur le site du groupe, invoquant une collaboration insoutenable avec Liam comme raison de son départ.

Après leur séparation, les deux frères ont connu des carrières solo réussies. Liam a sorti trois albums solo et plusieurs albums collaboratifs. Noel a formé Noel Gallagher's High Flying Birds en 2010 et a sorti quatre albums studio.

"La force d'Oasis résidait dans notre relation", a souligné Noel dans le documentaire "Oasis: Supersonic" de 2016. Selon lui, cette même liaison a finalement contribué à la chute du groupe.

Les fans sont sans aucun doute ravis de la réunion, car les frères ont mentionné leur intention d'offrir des concerts supplémentaires en dehors de l'Europe plus tard dans l'année, offrant ainsi plus d'

Lire aussi: