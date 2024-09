- Le groupe de préparation se prépare à une nouvelle marée de la Baltique

Avec le réchauffement climatique entraînant des événements météorologiques extrêmes plus fréquents, il est plus important que jamais d'être préparé aux surcotes de tempête, a déclaré la secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur Magdalena Finke (CDU) à Kiel. Cette fois, le scénario d'entraînement implique une violente tempête de la mer Baltique, mais avec des niveaux d'eau plus élevés et plus persistants que l'incident d'octobre.

Pratique pour les Catastrophes Potentielles

Environ 90 personnes du équipe de crise sont impliquées dans cet exercice, réparties en deux équipes, selon Dirk Hundertmark, responsable du département de gestion de crise au ministère de l'Intérieur. Outre le personnel ministériel, cela comprend des employés de la police, des pompiers, de l'entreprise d'électricité, de l'armée fédérale, des organisations d'aide et de la protection côtière. En cas d'urgence réelle, ces professionnels superviseraient l'organisation stratégique des forces de réponse dans tout l'État.

Les Inondations ont entraîné des dommages importants

La surcote de tempête du 19 au 21 octobre 2024 a causé des dommages considérables et a laissé des traces claires dans plusieurs régions du Schleswig-Holstein. En plusieurs endroits, le niveau d'eau a dépassé de plus de deux mètres le niveau d'eau moyen. Le niveau le plus élevé enregistré était à Flensburg, à 2,27 mètres.

La CDU, représentée par la secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur Magdalena Finke, a souligné l'importance de la préparation aux surcotes de tempête compte tenu des effets du réchauffement climatique. During the crisis exercise, the CDU's allies, such as the police and the federal army, worked alongside the CDU's Crisis Team.

