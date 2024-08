Le groupe de mercenaires Wagner a été dissous un an après la mort de Prigoschin.

À la suite du décès d'Evgueni Prigojine, le groupe Wagner se fissureDepuis la tragique crash d'un avion privé qui a coûté la vie à Evgueni Prigojine, le chef des mercenaires russes, il y a un an, les services de renseignement britanniques rapportent que le groupe Wagner, son armée privée notoire, est en train de se disloquer. Depuis l'accident d'avion, de nombreux responsables ont quitté l'organisation, selon les déclarations du ministère de la Défense britannique.

La force de travail de 50 000 employés que le groupe Wagner affichait en 2023 a considérablement diminué, et les déploiements restants en Biélorussie et en Afrique laissent probablement entendre qu'il reste environ 5 000 employés, selon l'estimation du ministère.

De nombreux anciens combattants de Wagner ont rejoint l'armée russe ou d'autres unités paramilitaires contrôlées par le ministère de la Défense, selon les analyses des experts militaires.

14h38 ISW : L'avancée des forces ukrainiennes oblige la Russie à déplacer ses troupesSelon les spécialistes de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk a obligé Moscou à déplacer ses troupes depuis le pays voisin qu'il a envahi pour la première fois. La direction militaire russe a reportedly déplacé certaines unités de la région ukrainienne du sud de Zaporijjia pour renforcer la défense de Kursk, selon les posts de soldats sur les réseaux sociaux.

Toutefois, la Russie travaillerait reportedly à éviter de faiblesse sa principale voie d'attaque dans la région ukrainienne de Donetsk.

13h59 La confiance dans l'aide allemande à l'Ukraine s'érodeLe spécialiste de la sécurité Christian Mölling de la Société allemande pour les affaires internationales estime que le différend budgétaire en cours au sein du gouvernement allemand mine la confiance internationale dans la fiabilité de l'aide allemande à l'Ukraine. Des limitations potentielles de l'aide allemande et l'opportunité d'emprunts sans intérêt à partir des actifs russes gelés sont discutées, selon Mölling.

Il souligne que la proposition allemande a causé des dommages internationaux significatifs et exprime des doutes sur la viabilité de la construction et la méthode de transmission des fonds à l'Ukraine.

13h31 Modi embrasse Zelensky à KyivQuelques semaines seulement après son controversé câlin avec le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre indien Narendra Modi accueille également chaleureusement le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de sa visite à Kyiv. Modi rend hommage aux enfants ukrainiens tués dans la guerre en déposant un ours en peluche au mémorial de Kyiv.

Malgré son maintien de la neutralité officielle dans le conflit, son absence d'imposition de sanctions occidentales à Moscou et sa défense fréquente du dialogue, l'Inde n'a pas encore proposé de solutions concrètes.

13h03 : La connexion de ferry clé vers la Crimée est désactivéeUn jour après la frappe ukrainienne, un port russe vital pour l'approvisionnement de la Crimée reste inaccessible aux ferries. Le ministère russe des Transports a annoncé que les services de ferry reprendront une fois les opérations de nettoyage terminées.

Situé dans le détroit de Kertch, le port de Kavkaz est crucial pour relier la mer Noire à la mer d'Azov et offre l'une des routes de transit les plus importantes de la mer Noire. Le port permet le transport de carburant et de munitions vers la Crimée.

12h20 : Un expert russe prédit la vengeance de PoutineLa réponse prudente du président russe Vladimir Poutine aux succès militaires de l'Ukraine dans la région de Kursk a conduit la politologue russe Ekaterina Schulmann à se demander comment il réagira dans de telles situations. Elle dit que sa réaction est typique et qu'il a tendance à se retirer jusqu'à ce que la situation se calme, puis à reprendre ses apparitions normales.

Certains experts russes prévoient que le Kremlin pèse actuellement les options pour une contre-attaque, et que Poutine prend son temps pour prendre de telles décisions. Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia-Eurasia Center à Berlin, met en garde en déclarant : "Plus tard ou plus tôt, nous découvrirons comment Poutine prendra sa revanche."

11h41 : Le dépôt de carburant russe à Proletarsk continue de brûlerLe dépôt de carburant russe à Proletarsk, dans la région de Rostov, continue de brûler. Selon le système d'information sur les incendies du

09:44 Diplomate russe conteste la zone tampon à Kursk: L'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoli Antonov, s'exprime sur l'offensive de Kursk et l'ambition de Kiev d'y établir une zone tampon : "C'est inenvisageable. Il n'y aura pas de zone tampon créée sur le territoire russe", rapporte TASS. Simultanément, il met en garde contre le fait que la Russie ne cherchera pas la consultation des États-Unis pour expulser les forces ukrainiennes de la région de Kursk. Il accuse les États-Unis de tester constamment la patience russe et de chercher à provoquer des réactions impulsives.

09:10 Recherche en ligne révèle : Échec perçu de la présidence de Poutine: Cela ne surprend pas : depuis que les troupes ukrainiennes ont pénétré sur le territoire russe il y a deux semaines, les sentiments négatifs envers le président Vladimir Poutine semblent avoir augmenté en Russie. Selon l'analyse de l'IA FilterLabs, publiée dans le "New York Times", de nombreux contributeurs en ligne attribuent l'avancée ukrainienne à l'échec du gouvernement russe et de Poutine en particulier. Selon le PDG de FilterLabs, Jonathan Teubner, "la réaction de Poutine à l'incursion était au mieux insuffisante, et au pire offensante". FilterLabs suit les attitudes russes en examinant les médias sociaux.

08:36 Modi à Kyiv: Le Premier ministre indien Narendra Modi se rend en Ukraine, rapportent les médias indiens et ukrainiens. Il doit rencontrer le président Volodymyr Zelensky. L'Ukraine cherche le soutien de l'Inde en raison de son rôle important dans la politique mondiale, bien que des doutes planent sur la neutralité déclarée de l'Inde. En juillet, Modi s'est rendu à Moscou. Des photos de Modi et du président russe Vladimir Poutine en train de s'embrasser ont suscité de l'inconfort en Ukraine et dans de nombreux pays occidentaux.

08:05 Les allégations de Poutine concernant les attaques ukrainiennes sur la centrale nucléaire sont exagérées: Le président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté une attaque contre la centrale nucléaire de Kursk. Selon le journaliste de ntv Rainer Munz, le risque réel de catastrophe nucléaire dû à la guerre est minimal.

07:33 La Chine et la Biélorussie prévoyent une coopération renforcée: La Chine et la Biélorussie ont convenu de renforcer leur collaboration dans divers secteurs, notamment le commerce, la sécurité, l'énergie et la finance, selon un communiqué conjoint publié à l'issue d'une réunion entre le Premier ministre chinois Li Qiang et son homologue biélorusse Roman Golovchenko. Ils cherchent également à renforcer la coopération dans les chaînes d'approvisionnement industrielles et à faciliter le commerce pour réduire les coûts pour les deux pays. La Chine est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Biélorussie et son principal partenaire commercial en Asie.

here.

07:05 Les militaires ukrainiens se plaignent des recrues mal formées: Les commandants et les soldats ukrainiens se plaignent de la formation insuffisante des recrues et de l'avantage considérable de la Russie sur le front est en matière d'air et de munitions. "Certaines personnes refusent de tirer. Elles repèrent l'ennemi en position de tir à l'intérieur de la tranchée et ne ripostent pas. C'est pourquoi nos hommes perdent la vie", déclare un commandant de bataillon de la 47e brigade. "S'ils n'utilisent pas leur arme, ils sont inutiles." Depuis mai, lorsque le gouvernement a adopté une loi controversée sur la mobilisation, des dizaines de milliers de conscrits seraient recrutés chaque mois. La demande est la plus élevée dans l'infanterie, mais il y a des défis logistiques pour former, équiper et rémunérer autant de recrues neuves.

06:35 Moscou met en garde contre l'utilisation non limitée d'armes ukrainiennes: Selon l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, la Russie pense que les États-Unis vont bientôt lever toutes les restrictions sur le déploiement des armes fournies à l'Ukraine. Selon l'agence de presse RIA, l'ambassadeur Anatoli Antonov a déclaré : "Le gouvernement actuel agit comme quelqu'un qui tend une branche d'olivier tout en tenant un couteau dans le dos." Ils préparent le terrain pour supprimer toutes les contraintes existantes sans y réfléchir à deux fois à un moment donné. Antonov a déclaré que le dialogue significatif avec les États-Unis n'était possible que s'ils abandonnaient leur "politique hostile" envers la Russie. Il a également indiqué qu'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, lors de l'Assemblée générale de l'ONU le mois prochain est peu probable.

06:09 Harris accuse Trump d'avoir encouragé Poutine à envahir l'Europe: La candidate démocrate à la présidence Kamala Harris a fermement soutenu l'OTAN et a promis de rester engagée envers l'Ukraine, cible d'une agression russe. "Je me tiendrai résolument aux côtés de l'Ukraine et de nos alliés de l'OTAN", a-t-elle déclaré lors de son discours à la Convention nationale démocrate de Chicago. En revanche, son rival républicain, Donald Trump, avait menacé de quitter l'OTAN et avait encouragé le président russe Vladimir Poutine à envahir l'Europe.

ici.05:38 Le président de l'Agence fédérale du réseau : "Le gouvernement reste vigilant quant à la situation du gaz"Malgré la robustesse des installations de stockage de gaz, le président de l'Agence fédérale du réseau, Klaus Müller, recommande de faire preuve de prudence dans la consommation de gaz. Il souligne que le gouvernement fédéral reste vigilant, mettant en évidence la nécessité de rester vigilant. Il a également mentionné l'avancée de l'armée ukrainienne sur le territoire russe, qui pourrait aggraver la situation. "Ce n'est pas l'infrastructure gazière elle-même qui est contestée, mais la proximité de cette infrastructure est une zone de guerre des deux côtés", a déclaré Müller en référence à la station de gaz de Gazprom à Sudzha, proche de la frontière ukrainienne sur le territoire russe, un point de distribution important pour le gaz exporté vers l'Europe. Le gaz de Sibérie est acheminé vers les pays européens comme la Slovaquie, la Hongrie et l'Autriche via l'Ukraine à partir de cette station.

04:40 Modi se rend à Kyiv : "Les conflits ne peuvent être résolus sur les champs de bataille"Le Premier ministre indien Narendra Modi se rend aujourd'hui en Ukraine pour sa première visite. Selon le ministère indien des Affaires étrangères, une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky à Kyiv est prévue. L'Inde a maintenu une position neutre quant à l'invasion russe, n'appliquant pas les sanctions de l'Ouest à Moscou, et est devenue l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe à bas prix. Modi, défenseur de la paix, a déclaré lors de sa visite en Pologne : "L'Inde croit que les conflits ne peuvent être résolus sur les champs de bataille. Perdre des vies innocentes dans les combats est le plus grand défi de l'humanité." Le Premier ministre polonais Donald Tusk a encouragé Modi à tenter une médiation dans le conflit.

03:31 Rapport : Les États-Unis envoient une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 125 millions de dollarsLes États-Unis préparent l'envoi d'une aide militaire supplémentaire d'une valeur d'environ 125 millions de dollars à l'Ukraine, selon des officiels. Cette aide comprend des roquettes pour la défense aérienne, des munitions pour les lance-roquettes Himars, des roquettes Javelin, ainsi qu'une gamme d'armes, d'équipements et de véhicules, selon les officiels qui ont parlé sous couvert d'anonymat. L'annonce officielle aura lieu aujourd'hui, un jour avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Les armes proviendront des stocks du Pentagone, permettant une livraison rapide.

02:12 Les forces ukrainiennes ont repoussé 53 attaques russes près de PokrovskLe ministère de la Défense ukrainien a rapporté 53 attaques russes près de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, jeudi. La capture de Pokrovsk reste l'objectif principal des forces russes en Ukraine, selon un communiqué du quartier général. Aucun communiqué n'a été publié par le gouvernement russe jusqu'à présent. Selon les informations disponibles, les forces russes ont progressé progressivement vers Pokrovsk ces derniers jours.

01:16 La dirigeante du SPD : sans armes, l'Ukraine serait "débordée"Avant les élections régionales en Thuringe et en Saxe, la présidente du SPD, Saskia Esken, a réaffirmé son soutien militaire à l'Ukraine contre la Russie. " Tant que Poutine n'abandonnera pas ses objectifs de guerre contre l'Ukraine, la paix ne pourra pas être atteinte par la voie diplomatique ", a déclaré Esken, qui a également critiqué la dirigeante de la gauche, Sahra Wagenknecht. " Si l'approvisionnement en armes à l'Ukraine s'arrêtait aujourd'hui, le pays serait conquis demain et cesserait d'exister le jour suivant. Cela aurait des conséquences catastrophiques pour la sécurité en Europe, certainement pas moins d'armement ou de paix."

23:56 L'Ukraine se prépare à un hiver "historiquement rude"En raison de la destruction généralisée de son infrastructure électrique et énergétique due aux attaques russes, l'Ukraine se prépare à un hiver "historiquement rude". "Nous faisons face au plus dur hiver de notre histoire", a déclaré le ministre de l'Énergie ukrainien, Herman Haluschtschenko, lors d'une vidéoconférence. L'hiver sera plus rigoureux que le précédent, car les dommages causés par les attaques russes en cours se sont accumulés. Les forces russes utilisent diverses armes pour causer le maximum de destruction, a noté Haluschtschenko. En hiver, la consommation d'énergie est d'environ 19 gigawatts, tandis qu'en été, elle est d'environ 18 gigawatts. Il est également nécessaire de créer des réserves d'un gigawatt, a déclaré Haluschtschenko. Les attaques russes ont détruit environ 9 gigawatts de capacité.

23:08 L'OTAN renforce la sécurité à la base aérienne de GeilenkirchenSuite à une potentielle menace, l'OTAN a renforcé son niveau de sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Tous les travailleurs non essentiels ont été renvoyés chez eux pour des raisons de sécurité. "Ce n'est pas une source d'inquiétude et c'est une mesure pour nous assurer que nous pouvons continuer nos opérations critiques", a déclaré un porte-parole de l'OTAN. La police est présente sur les lieux, mais les détails supplémentaires et le nombre de forces déployées ne sont pas communiqués.

22:07 Les forces ukrainiennes frappent une base russe dans la région de KurskLe ministère de la Défense ukrainien a rapporté une autre frappe sur les forces russes dans la région de Kursk, à l'aide de bombes guidées américaines. Le commandant de l'armée de l'air, Mykola Oleshchuk, a rapporté que

Lire aussi: