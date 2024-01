Le groupe de K-pop BTS lance un projet artistique mondial

Le boys band sud-coréen a lancé "Connect, BTS", un projet mondial d'art public impliquant 22 artistes dans cinq villes : Londres, Berlin, Buenos Aires, Séoul et New York.

L'une des principales installations publiques sera créée par le célèbre sculpteur britannique Antony Gormley.

Le projet de Gormley, composé d'environ 60 pieds de tubes d'aluminium, sera dévoilé en février sur une jetée reconvertie dans le parc du pont de Brooklyn à New York.

"Ce geste m'a semblé très ouvert et généreux", a déclaré Gormley à propos du mécénat du groupe, lors du lancement du projet aux Serpentine Galleries de Londres. "Le monde de l'art a tendance à se parler à lui-même. Nous, l'industrie culturelle, favorisons les biennales, les musées et les foires d'art. Mais l'art est un cadeau, il n'a de sens que lorsqu'il est partagé.

Selon le site web "Connect, BTS", le projet a été développé par des conservateurs internationaux qui "ont trouvé un écho à la philosophie de BTS" - et une déclaration suggère que le projet vise à connecter les gens dans un monde où les gens se sentent souvent isolés et "seuls avec leurs appareils".

"L'idée qu'à travers ce nouveau mycélium, dans un sens, ce réseau de connectivité avec un tout nouveau public jeune, [nous construisons] des ponts avec l'avenir - espérons-le à travers une couche sensible, ouverte d'esprit, vivante et jeune de la société - est passionnante", a déclaré M. Gormley.

"Le monde d'aujourd'hui est un monde d'hyperconnectivité, certes, mais est-ce toujours ce que l'on ressent ? "BTS, le groupe, rend hommage à la diversité et à l'originalité, une chanson qui porte une attention particulière à la périphérie et aux laissés-pour-compte [...]. Connect, BTS vise une expérience collective qui pourrait n'être que le début d'une nouvelle communication entre l'art, la musique et les gens".

La première des cinq grandes installations inaugurées mardi à la Serpentine est une installation numérique de l'artiste danois Jakob Kudsk Steensen. Intitulée "Carthasis", l'œuvre emmène le public dans un voyage virtuel à travers une forêt imaginaire que Steensen a scannée en 3D.

"Je pense qu'il s'agit d'une nouveauté", a déclaré Hans-Ulrich Obrist, directeur artistique de la Serpentine. "L'art contemporain s'est beaucoup intéressé à la K-pop, et la K-pop à l'art contemporain, mais c'est la première fois que la K-pop produit de l'art contemporain.

Les visiteurs peuvent voir l'œuvre expérimentale gratuitement à la galerie londonienne, ou la regarder en ligne. Lors du lancement, des fans de BTS se sont rassemblés à l'extérieur de la galerie Serpentine, ce qui laisse présager que les galeries participantes peuvent s'attendre à un regain d'intérêt de la part des fans dévoués du groupe.

"J'espère qu'à l'avenir, nous deviendrons de plus en plus des créatures spirituelles utilisant la technologie comme moyen de se connecter aux environnements naturels", a déclaré M. Steensen à BTS dans un court clip vidéo publié sur le site web du projet.

Un autre projet devrait être inauguré mercredi à Berlin, tandis que des œuvres d'art seront dévoilées à Buenos Aires et à Séoul dans le courant du mois.

Ces dernières années, BTS s'est attiré les faveurs de fans du monde entier, en remportant un certain nombre de prix importants et en établissant des records dans l'industrie de la musique.

L'année dernière, les sept membres du groupe sont devenus le troisième groupe en 50 ans à avoir trois albums numéro un au Billboard 200 en moins de 12 mois, rejoignant ainsi les rangs des Beatles et des Monkees.

Le groupe est également connu pour intégrer des références culturelles dans sa musique. Le titre de l'album 2019 du groupe, "Map of the Soul : Persona", par exemple, fait allusion aux travaux du psychanalyste Carl Jung. Les fans de BTS - connus sous le nom d'ARMY - se penchent sur les vidéos musicales du groupe, disséquant les visuels pour y trouver d'éventuelles significations cachées.

"Nous sommes très enthousiastes et très heureux de participer à ce projet", a déclaré RM (Kim Namjoon), membre du groupe BTS, lors du lancement de l'exposition, par appel vidéo depuis Séoul. "Nous avons beaucoup entendu dire que le monde n'avait pas besoin d'art, mais nous pensons qu'il s'agit d'un grand défi pour nous tous qui appartenons à des genres différents, car nous croyons que l'art peut aider à changer le monde.

"J'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle les beaux-arts l'année dernière", a-t-il ajouté. "Je suis donc un débutant. Actuellement, mon passe-temps favori est de visiter toutes les galeries et les musées et de voir toutes les grandes peintures, les sculptures, les arts médiatiques, et même simplement les espaces ou les très grands bâtiments."

Sans surprise, les membres de BTS ARMY se sont rendus sur Twitter pour faire l'éloge de cette nouvelle initiative artistique. "J'adore le fait qu'ils fassent cela dans le monde entier", a écrit l'un d'entre eux. "J'ai besoin d'un jet privé pour pouvoir me rendre dans tous les lieux de 'connect bts'", a écrit un autre.

Les membres de BTS ne sont pas les seules stars de la K-pop à s'intéresser de près à l'art. En 2016, T.O.P de Big Bang a été invité à organiser une vente aux enchères d'œuvres d'art chez Sotheby's qui a rapporté 17,4 millions de dollars, dont une peinture de 1983 de l'artiste américain Jean-Michel Basquiat, aujourd'hui décédé.

Image du haut : BTS se produisant lors de l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" en septembre 2018.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com