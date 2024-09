Le groupe de défense du public propose une certification pour les médias pour lutter contre la désinformation

Un groupe militant pour les nouvelles véridiques suggère un label optionnel d'excellence en journalisme - cette proposition est accueillie avec scepticisme dans les cercles politiques. Une entité impartiale devrait établir des directives pour ce label et le décerner aux éditeurs et aux organes de presse, conformément au "Dossier des citoyens pour la gestion de la désinformation" soumis au ministre de l'Intérieur Nancy Faeser.

Cette initiative a été entreprise par la Fondation Bertelsmann en collaboration avec le ministère fédéral de l'Intérieur. Les suggestions du Conseil des citoyens sont non contraignantes mais servent de guide pour les changements législatifs potentiels.

Le rapport suggère que l'attribution du label devrait refléter la gravité et la fréquence des réprimandes du Conseil de presse. Il devrait également prendre en compte si les médias vérifient les faits en interne et comment ils gèrent leurs sources. Le non-respect de ces normes devrait être signalable à une ligne directe autonome pour la désinformation, une recommandation du Conseil. En cas de graves manquements, la validité du sceau, qui dure un an, pourrait être révoquée. Près de 96 % du Conseil des citoyens ont approuvé cette proposition.

Cependant, la ministre de l'Intérieur Faeser a exprimé des réserves sur cette idée. "La liberté de la presse est une valeur constitutionnelle importante", a-t-elle déclaré. "Je ne m'immiscerais jamais en tant qu'État." Elle considère l'établissement d'un label d'excellence avec scepticisme. Faeser a récemment fait face à des critiques pour la première tentative infructueuse d'interdire le publication d'extrême droite "Compact". La Cour administrative fédérale a suspendu temporairement l'interdiction décidée par Faeser et a exprimé des doutes sur sa proportionnalité.

Au début de l'année, le projet "Anti-Fakes" contre la désinformation a été lancé avec un sondage en ligne. Plus de 420 000 personnes ont contribué avec leurs suggestions, commentaires et évaluations sur la gestion de la désinformation. Le Conseil des citoyens résultant, composé d'environ 120 membres, a passé neuf jours à Berlin à réfléchir aux méthodes pour lutter contre la désinformation. Ce projet a abouti à 15 recommandations, selon le Conseil des citoyens, qui pourraient être mises en œuvre avec 30 mesures spécifiques.

