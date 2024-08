- Le groupe de défense des consommateurs connaît des pratiques frauduleuses.

Dans environ trois semaines, Oktoberfest s'apprête à commencer - et pour de nombreux festivaliers, une soirée réussie au festival implique une table dans la tente à bière, ainsi que la traditionnelle dirndl et les lederhosen. Cependant, que faire lorsque tout est déjà vendu ? Les plateformes de billets en ligne affirment offrir de l'aide, mais le Centre de consommation bavarois met en garde contre des offres peu fiables et des prix excessifs de plusieurs milliers d'euros par table. Malheureusement, même les personnes détentrices de billets coûteux peuvent se voir refuser l'entrée à la tente.

"De nombreux organisateurs incluent dans leurs conditions générales que les réservations non achetées directement chez eux sont invalides", prévient l'association. Par conséquent, les gens se voient refoulés à l'entrée. De plus, des offres frauduleuses font surface. Les escrocs profitent de la forte demande, ce qui rend difficile le recouvrement du prix d'achat auprès du vendeur présumé plus tard. "Les visiteurs se retrouvent avec les coûts", déclare l'avocat de l'association, Tatjana Halm.

Plateforme officielle de revente pour les réservations de tables

Les personnes à la recherche d'une expérience sécurisée devraient réserver une table bien à l'avance sur les sites des organisateurs, comme recommandé. De plus, le site officiel octoberfest-booking.com sera en ligne le 1er septembre à 12h00, offrant une plateforme pour la revente de réservations déjà achetées à d'autres personnes intéressées. Selon le patron d'Oktoberfest, Clemens Baumgaertner (CSU), le prix d'origine sert de limite supérieure sur cette plateforme. La ville met en avant les frais liés à ces réservations sur Internet. On achète des bons pour une certaine quantité de boissons et de nourriture, généralement deux litres de bière et un poulet par personne. Les bons restants peuvent être échangés dans les établissements gastronomiques des organisateurs du festival pendant une certaine période après l'Oktoberfest.

6 000 euros pour une table dans la tente Hacker ?

Une garantie légale que d'autres plateformes offrant des réservations sur le marché secondaire ne peuvent pas fournir. Un fournisseur propose une table pour huit à dix personnes un samedi soir dans la populaire tente Hacker - selon l'emplacement, le prix est de 6 000 à 6 500 euros. Ils affirment que les billets ne proviennent pas des opérateurs de la tente, mais de personnes qui les ont acquis auprès des organisateurs. "La confirmation de réservation et/ou la carte/le bracelet d'entrée contient le nom du premier acheteur et ne peut être réécrit à votre nom. La validité juridique du transfert de réservations de tables est controversée", écrivent les exploitants du site et garantissent un remboursement en cas de problèmes.

"Cette offre est peu fiable, mais il est difficile d'intervenir", déclarent les exploitants de la tente Hacker. Ceux qui réservent directement auprès de l'organisateur du festival payent 604,80 euros pour la table la plus chère pour dix personnes, plus 15,40 euros pour l'expédition, y compris des bons pour de la bière et du poulet rôti. Les tables surévaluées sur d'autres fournisseurs sont souvent achetées par des Européens "simplement par ignorance". "Nous sommes en contact constant avec nos avocats pour identifier les vendeurs, c'est-à-dire nos clients, et leur envoyer des lettres

