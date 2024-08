- Le groupe CDU demande des modifications à la loi sur les kits

La Saxe-Anhalt est confrontée à un nouveau débat sur le financement de la garde d'enfants. La faction parlementaire de l'CDU au Land souhaite modifier la loi sur la garde d'enfants. "Le but de cette restructuration fondamentale doit être d'atteindre une répartition équitable et abordable des tâches entre l'État et les communes familiales", indique la résolution adoptée par les Démocrates-chrétiens lors de leur retraite à Stolberg dans le Harz. L'CDU lie explicitement ce projet à son objectif de "politique financière solide et intergénérationnellement équitable".

"We need to discuss within the coalition which changes are possible and what we can still afford," said Tobias Krull, the social policy spokesman for the CDU, to the German Press Agency. "No one can say that everything will remain as it is."

The state's costs for childcare have increased significantly in recent years, causing repeated discussions within the coalition of CDU, SPD, and FDP. In 2013, when a comprehensive reform was initiated, around 205 million euros had been spent. According to Krull, the state is spending around 500 million euros in this area this year.

La règle des frères et sœurs pourrait être en danger

The Children's Promotion Act has been revised several times in recent years. Among other things, the state funding has improved staffing ratios in daycare centers and covered wage increases. A sibling rule was also introduced, allowing families with multiple children in daycare and after-school care to only pay for the oldest child.

However, this discount could be at risk from 2025, as it has been funded in the past with federal funds that are no longer available in this form. This amount is estimated at around 35 million euros. Krull propose that families should only pay for the youngest child in the future. This would reduce costs, but would be more expensive for parents, as care in a nursery is often more expensive than in a kindergarten.

La garde d'enfants est principalement la responsabilité des communes, mais comme l'État prescrit certaines normes telles que les ratios de personnel minima, il contribue aux coûts par des allocations mensuelles pour chaque enfant pris en charge. Le reste est partagé entre les districts, les communautés et les parents. Dans de nombreux endroits en Saxe-Anhalt, les parents doivent payer entre 120 et 200 euros par mois pour une place de kindergarten de 8 heures.

La faction parlementaire de l'CDU cherche une approche duale

L'initiative de la faction parlementaire de l'CDU au Land intervient parallèlement aux négociations pour le budget 2025/2026. Le ministre-président Reiner Haseloff (CDU), ses vice-ministres Armin Willingmann (Science, SPD) et Lydia Hüskens (Infrastructure, FDP), et le ministre des Finances Michael Richter (CDU) discutent actuellement du budget avec les ministres concernés.

Les demandes des départements sont largement supérieures aux fonds disponibles pour les deux années. L'État avait auparavant planifié un volume d'environ 14 milliards d'euros par an. Avec les projets financés, les partenaires de la coalition peuvent une fois de plus mettre en avant leurs priorités avant les élections

