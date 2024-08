- Le groupe CDU demande au ministre de la Santé d'agir

Le groupe parlementaire CDU a appelé la ministre de la Santé Petra Grimm-Benne (SPD) à présenter rapidement un nouveau plan hospitalier pour la Saxe-Anhalt dans le cadre de la restructuration du paysage clinique. "La situation dans le domaine de la santé est préoccupante", a déclaré le chef du groupe parlementaire Guido Heuer. On ne peut pas simplement se fier aux réformes prévues au niveau fédéral, la Saxe-Anhalt doit agir elle-même. Grimm-Benne doit enfin présenter un plan hospitalier réaliste pour l'État, a déclaré Heuer. Le dernier plan hospitalier date de 2019. "Elle doit agir."

Actuellement, il y a 44 hôpitaux avec un total de 53 sites en Saxe-Anhalt. De nombreux établissements sont sous pression financière, se plaignant que leurs coûts ont augmenté considérablement par rapport aux revenus qu'ils reçoivent des compagnies d'assurance maladie pour le traitement des patients. De plus, le nombre de cas a diminué par rapport à l'époque avant la pandémie de corona. Les discussions sur les réformes possibles se déroulent depuis des mois au niveau fédéral et de l'État. Le plan hospitalier sert de base aux accords de performance et de qualité que les prestataires négocient avec les compagnies d'assurance maladie.

Concentrer les cas graves

L'an dernier, une étude sur l'avenir du paysage hospitalier en Saxe-Anhalt commandée par le gouvernement de l'État a été présentée. Les experts recommandent d'organiser les soins de base près du lieu de résidence et de concentrer les cas graves dans les grands hôpitaux.

Grimm-Benne avait souvent fait référence au fait que de nombreux hôpitaux coopéraient déjà et étaient sur la voie des réformes. Cependant, cela ne suffit pas pour le groupe parlementaire CDU. En Thuringe ou en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les gouvernements régionaux mènent indépendamment la planification hospitalière, a déclaré le porte-parole de la politique sociale Tobias Krull. Les structures en Saxe-Anhalt ne peuvent pas rester telles quelles. Il ne s'agit pas de fermetures, mais de créer des points focaux, a déclaré Krull.

Élimination du retard d'investissement

Les démocrates-chrétiens exigent que le ministère de la Santé réunisse immédiatement les opérateurs d'hôpitaux et les compagnies d'assurance maladie. "Le travail doit maintenant commencer." Pour éliminer le retard d'investissement dans les hôpitaux, le groupe parlementaire CDU appelle également à la création d'un financement forfaitaire d'au moins 50 millions d'euros par an.

Le groupe parlementaire FDP avait également récemment appelé à un concept global pour les hôpitaux en Saxe-Anhalt et critiqué le ministère de la Santé. Le ministère de Petra Grimm-Benne (SPD) ne présente aucun progrès concret, a déclaré le porte-parole de la politique de la santé Konstantin Pott. "Sans planification claire et mesures, la collapse incontrôlé de certains sites hospitaliers menace."

Lire aussi: