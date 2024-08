- Le groupe allemand plaide en faveur d'une réduction spectaculaire de la redondance administrative

Le petit groupe politique Allemagne Alliance plaide en faveur de coupes drastiques dans la paperasse en Saxe. Selon le chef de parti Steffen Große, cité par l'agence de presse allemande, "la paperasse doit être pénalisée, elle nuit à l'État, le citoyen doit être indemnisé pour les efforts inutiles". Le parti vise à limiter la mise en œuvre de nouvelles réglementations, en les étendant si nécessaire après une vérification simple de leur efficacité. Pour chaque nouvelle réglementation, deux anciennes doivent être supprimées.

Große a soutenu que c'est une pratique courante pour l'administration de prendre en compte l'effort de mise en œuvre lors de la mise en œuvre de nouvelles réglementations. "Cela rend transparent l'impact financier de l'introduction de nouveaux coûts administratifs et de quoi les municipalités peuvent réclamer auprès du ministre des finances pour les coûts de personnel et de matériel. Cependant, le citoyen est privé de cette possibilité et nous voulons la lui accorder."

Große a donné des exemples de réductions obligatoires de la bureaucratie. Par exemple, pour obtenir un certificat de décès d'un proche décédé, il faut prouver sa naissance. "Il faut présenter un certificat de naissance et le payer. C'est utterly insane. Ce service devrait être gratuit ou entièrement déductible des impôts. Pourquoi la présentation de la carte d'identité du défunt ne suffit-elle pas ?", a demandé Große, le candidat principal de son parti pour les élections régionales le 1er septembre.

Le même sentiment s'applique au fait de contracter un nouveau mariage, a ajouté Große. Outre les documents de divorce, une preuve de naissance est requise, ce qui entraîne des frais pour le certificat nécessaire. "Complètement absurde et un exemple typique de paperasse", a critiqué Große. "Comment peut-on satisfaire le désir de se remarier si l'on n'est pas né ? Pourquoi la acceptation du registre d'état civil de la carte d'identité personnelle ne suffit-elle pas ?"

En ce qui concerne les éventuelles collaborations futures avec d'autres partis, Große n'a pas exclu la possibilité d'une alliance avec l'Union des valeurs à une date ultérieure. Cependant, cela n'est pas encore à l'ordre du jour pour les élections régionales à venir, mais plutôt pour les élections fédérales de l'année prochaine. L'Allemagne Alliance n'a pas participé aux élections européennes du 9 juin, obtenant seulement 0,6 % en Saxe. Große décrit l'Allemagne Alliance, créée à la fin de 2022, comme à la fois libérale et conservatrice.

Große a exprimé son espoir d'organiser une fête pour les citoyens de Saxe, en déclarant : "Une fois que nous aurons réussi à réduire la paperasse inutile, j'aimerais célébrer cet exploit avec une grande fête citoyenne". De plus, il a suggéré : "Après avoir atteint nos objectifs de réduction de la bureaucratie, nous pourrions même envisager de rendre certaines procédures administratives dans les bureaux publics complètement 'party-free', permettant ainsi plus d'efficacité et de commodité."

