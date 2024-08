Le grill-flaut fait monter le prix des porcs

Inventaires stables, prix solides et coûts d'aliments récemment diminués satisfont actuellement les éleveurs de porcs. Selon l'association de l'industrie, le secteur s'est stabilisé après des années précédentes difficiles. Cependant, un temps plus estival les aurait encore plus satisfaits.

Les éleveurs de porcs ressentent actuellement une demande modérée pour la viande dans leurs comptes : les abattoirs ont réduit les prix des producteurs ces deux dernières semaines. La mauvaise performance sur le marché de la viande a été citée comme raison, a déclaré Klaus Kessing, expert en marché de l'ISN (Groupe d'Intérêt des Producteurs de Porcs d'Allemagne) basé à Damme, en Basse-Saxe.

La baisse des prix a été d'environ deux euros par porc ou deux cents par kilogramme, a expliqué Kessing. En particulier, le commerce de grillades n'a pas atteint les attentes, a-t-il déclaré. "Nous avions espéré plus au début de l'été." Bien que la demande ait augmenté depuis, la saison n'a pas été particulièrement bonne : "C'est dû à l'été pluvieux."

La diminution de la demande pendant les mois d'été est basically un effet saisonnier attendu, a expliqué Kessing. Moins de viande est vendue pendant la saison des vacances car de nombreux clients sont en vacances. Cependant, la baisse des prix des producteurs intervient généralement plus tard, à la fin de l'été ou à l'automne.

L'industrie se stabilise - Tension en raison de l'ASF

Les éleveurs de porcs sont dans une position relativement bonne cette année, a déclaré Kessing. "Les prix étaient bien au-dessus de deux euros par kilogramme de poids d'abattage, et les coûts d'aliments ont également diminué considérablement." Bien que la situation se soit détériorée depuis, elle est beaucoup meilleure comparée à 2021 et 2022, où il y avait des épidémies de fièvre porcine africaine (FPA) en plus de la pandémie de COVID-19.

Cela se reflète dans le fait que le nombre de porcs s'est stabilisé : selon le dernier recensement du cheptel, le nombre de porcs était quasi inchangé à 20,9 millions par rapport à l'année précédente. Cependant, le nombre d'exploitations a diminué de 3,4 % à 15 700.

Pour la première fois en huit ans, le nombre de porcs abattus a augmenté au premier semestre de l'année - un total de 21,9 millions d'animaux, légèrement plus qu'auparavant. Cependant, Kessing ne s'attend pas à une augmentation significative des inventaires et des abattages. La fièvre porcine africaine (FPA) est une préoccupation majeure. En Hesse, il y a eu plusieurs cas non seulement chez les sangliers sauvages mais aussi chez les petits éleveurs. D'autres États fédéraux surveillent également de près la situation. "La préoccupation est toujours là que la FPA se propage davantage", a déclaré Kessing.

