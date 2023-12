Le Grand Prix du Japon est annulé en raison de la pandémie de Covid-19

L'annulation de la course, prévue le week-end du 8 au 10 octobre sur le circuit de Suzuka, fait suite à l'abandon de la course nocturne du 1er au 3 octobre à Singapour.

"À la suite de discussions avec le promoteur et les autorités japonaises, le gouvernement japonais a pris la décision d'annuler la course cette saison en raison de la complexité de la pandémie qui sévit dans le pays", a déclaré Formula One dans un communiqué.

"La Formule 1 travaille actuellement sur les détails du calendrier révisé et annoncera les détails définitifs dans les semaines à venir.

Le Japon a récemment accueilli les Jeux olympiques de Tokyo sans la présence de spectateurs, tandis que les compétitions paralympiques, prévues du 24 août au 5 septembre, se dérouleront également sans la présence de fans.

