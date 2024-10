Le grand Mutombo du basket-ball meurt à 58 ans.

NBA titan Dikembe Mutombo a dit adieu. Mesurant 2,18 m, ce membre du Hall of Fame s'est éteint à l'âge de 58 ans. La NBA a officiellement annoncé son départ, indiquant qu'il avait succombé à une tumeur cérébrale, entouré de ses proches. Mutombo a marqué l'histoire de la NBA de 1991 à 2009, laissant une trace indélébile en tant que force incontournable. Comme l'a dit l'ancien joueur allemand de la NBA Detlef Schrempf, "Cela fait mal." Il a partagé ses souvenirs de week-ends All-Star passés avec Mutombo lors d'événements divers, le décrivant comme une personne gentille qui a fait une différence.

Mutombo a commencé son parcours en NBA avec les Denver Nuggets, avant de rejoindre les Atlanta Hawks, les Philadelphia 76ers, les New Jersey Nets, et les New York Knicks, puis de porter le maillot des Houston Rockets de 2004 à 2009. Il était un habitué des NBA All-Star Games, ayant été élu huit fois, et a remporté deux fois le titre de Défenseur de l'année. Son intronisation au Hall of Fame a eu lieu en 2015. Mutombo est devenu synonyme de son index, celui qu'il agitait devant ses adversaires après avoir bloqué leurs tirs, en proclamant : "Pas sur monwatch!"

Après sa retraite du basketball, Mutombo a consacré son énergie à des œuvres caritatives et philanthropiques. Il a également cofondé une fondation, selon la légende grâce à son talent pour les langues, qui lui permettait de communiquer dans neuf langues différentes. En 2020, sa famille a annoncé son combat contre une tumeur cérébrale. À l'annonce de son décès, le commissaire de la NBA Adam Silver l'a rappelé comme "Dikembe Mutombo qui nous surplombait tous, pas seulement sur le terrain, mais grâce à son engagement à rendre le monde meilleur."

