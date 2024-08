- Le Grand Maître descend sur la "scène du crime" de Münster

La femme tenant une cigarette à la main et dotée d'une voix profonde distinctive dit "Au revoir" : Mechthild Großmann, procureure de l'État dans le "Tatort" de Münster sur ARD depuis plus de 22 ans, prendra sa retraite en 2025, a annoncé la Westdeutscher Rundfunk.

En tant que patronne de l'inspecteur en chef Thiel et du médecin légiste professeur Boerne, l'actrice apparaîtra encore dans trois nouveaux épisodes avant de relever de nouveaux défis, cite la station Großmann. Dans la série ARD à succès, elle joue le rôle de la procureure Wilhelmine Klemm.

"Lorsque le dernier 'Tatort' de Münster avec moi sera diffusé à la fin de 2025, j'aurai 77 ans, et je n'ai pas l'intention d'arrêter de travailler. Je continuerai à jouer au théâtre et à donner des lectures, de préférence avec de la musique - et si WDR cherche un jour quelqu'un pour jouer un méchant meurtrier, je suis votre femme", a déclaré Großmann dans un communiqué de WDR.

