- Le grand incendie d'Athènes: des questions demeurent

Le grand incendie qui a fait rage près d'Athènes pendant presque trois jours a été maîtrisé. Les pompiers continuent de patrouiller dans la région - la surveillance du feu est destinée à prévenir toute réactivation de points chauds. Entre-temps, la discussion sur les causes et les responsabilités a commencé en Grèce.

Selon les rapports des médias, un poteau électrique défectueux pourrait avoir causé l'incendie dimanche après-midi. Le journal quotidien "Kathimerini" a rapporté qu'un citoyen avait observé que le support pour les câbles électriques sur le poteau en question s'était cassé. Des experts ont ensuite inspecté le site et ont recueilli des matériaux pour examen.

Les habitants ont décrit l'incendie comme "comme une bombe atomique" en raison de sa propagation rapide. Des critiques ont été adressées à la planification du déploiement des pompiers : certains citoyens ont plaint sur les réseaux sociaux qu'ils n'avaient pas vu initially des avions ou des hélicoptères pompiers, malgré l'incendie. D'autres ont loué l'extinction rapide d'une zone d'environ 100 kilomètres carrés.

Le ministre de la Protection civile, Vassilis Kikilias, a souligné que le premier hélicoptère pompier était déjà sur les lieux quatre minutes après le déclenchement de l'incendie, ce qui est confirmé par des images de drones des pompiers diffusées dans les médias grecs. Cependant, les vents forts ont initialement rendu difficile la prise de terrain par les forces.

Il y a aussi des questions sur la seule victime de l'incendie, une femme qui n'a pas pu s'échapper des bâtiments d'une garderie. D'autres employés ont réussi à s'échapper, certains sautant des balcons, selon le journal "To Proto Thema". On suspecte que la femme a souffert d'inhalation de fumée et a perdu connaissance.

Il semble y avoir un consensus sur le fait que c'était un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de victimes compte tenu de l'intensité de l'incendie. Les autorités avaient évacué au total 45 villages et quartiers à l'avance.

L'aide arrive

Les personnes touchées peuvent demander en ligne une aide financière de 4,5 millions d'euros dans le cadre d'un premier paquet d'aide mis en place par le gouvernement dans un délai de quelques jours. Il n'est pas encore clair combien de personnes ont perdu leur maison et combien d'entreprises et d'opérations agricoles ont été endommagées. Une chose semble certaine : l'incendie a brûlé pendant moins de trois jours - les conséquences et la reforestation de la zone calcinée et dévastée prendront beaucoup plus de temps.

