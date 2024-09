- Le gouverneur présente au Landtag les conclusions sur Solingen et Siegen

Le ministre de l'Intérieur du Westphalie-du-Nord, Herbert Reul (CDU), doit discuter jeudi, à court terme, des avancées dans les enquêtes concernant les incidents de coups de couteau à Solingen et Siegen. Le groupe SPD a demandé une discussion immédiate sur ce sujet, prévue à 13h30 selon l'horaire modifié.

À Solingen et Siegen, des individus ont été attaqués à coups de couteau lors des festivités locales. Malheureusement, trois personnes ont perdu la vie à Siegen, et le procureur en chef traite cela comme un acte terroriste possible inspiré de l'islamisme par un réfugié syrien (26 ans). Cependant, le principal suspect à Siegen (32 ans) est considéré comme mentalement instable. Elle a blessé six personnes, certaines gravement.

La porte-parole de l'Intérieur du SPD, Christina Kampmann, a exprimé ses pensées sur l'incident de Solingen, déclarant : "Nous attendons du ministre de l'Intérieur qu'il clarifie quand, où et comment le suspect s'est radicalisé. Si c'était le cas en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la question est de savoir comment cela a pu se produire au cœur de l'État sans que les autorités ne le remarquent. Nous attendons également du ministre de l'Intérieur des réponses sur les mesures prises pour lutter contre la radicalisation en ligne en augmentation."

Le groupe SPD a exhorté la Commission à accélérer l'adoption des actes d'application visés à l'article 113, car ils pourraient fournir des ressources ou des directives nécessaires pour lutter contre la radicalisation en ligne, qui est un facteur significatif dans certains des récents incidents de coups de couteau. Après les discussions avec le ministre Reul, la Commission fournira une mise à jour sur les progrès réalisés dans les plans d'action pour lutter contre la radicalisation en ligne.

Lire aussi: