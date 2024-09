Le gouverneur Newsom adopte une loi pour imposer des restrictions sur l'utilisation des médias sociaux par les jeunes.

La loi sur la défense de notre jeunesse contre la dépendance numérique interdit aux services en ligne et aux applications de fournir un "fil d'actualités captivant" aux mineurs, sauf s'ils ignorent leur âge ou ont l'approbation parentale. Elle a été adoptée sans encombre par la Législature de l'État démocrate le mois dernier.

"Chaque parent sait les dommages que peut causer l'obsession des réseaux sociaux sur ses enfants – isolement de l'interaction humaine, stress et anxiété, et heures innombrables gaspillées après l'heure du coucher", a déclaré Newsom, un démocrate. "Avec cette loi, la Californie aide à protéger les enfants et les adolescents des fonctionnalités intentionnellement conçues qui maintiennent ces habitudes nuisibles."

La loi définit un "fil d'actualités captivant" comme "une plateforme numérique, un service en ligne, une application ou une application mobile où divers éléments de médias générés ou partagés par les utilisateurs sont conseillés, sélectionnés ou mis en avant pour être affichés à un utilisateur, en fonction des informations fournies par l'utilisateur ou associées à l'utilisateur ou à son appareil, sauf si certaines conditions sont remplies".

Elle interdit les notifications des plates-formes de minuit à 6 heures du matin et entre 8 heures et 15 heures du lundi au vendredi de septembre à mai (heures de l'école), sauf avec le consentement parental. Les plates-formes doivent permettre aux parents de choisir des heures de restriction spécifiques pour leur enfant, limiter l'accès au fil d'actualités de la plate-forme, afficher le nombre de "j'aime" et rendre le compte de leur enfant privé.

Citant une autre réglementation sur les médias sociaux adoptée en Californie en 2022, la loi "interdit à l'entreprise d'utiliser les données personnelles d'un enfant d'une manière que l'entreprise sait, ou a des raisons de savoir, être matériellement préjudiciable à la santé physique, mentale ou au bien-être général d'un enfant". Les critiques du Code de conception adapté à l'âge de la Californie ont exprimé des préoccupations quant à la langue "matériellement préjudiciable" étant trop vague et craignant une ingérence dans le premier amendement, et la législation a fait face à des défis juridiques.

Un porte-parole du sénateur Nancy Skinner, un démocrate qui a parrainé le projet de loi, a mentionné que la nouvelle loi ne confère à personne un "droit privé d'agir", ce qui permet à quiconque de déposer une action en justice pour faire respecter la loi. Elle confère plutôt l'autorité au procureur général de l'État pour l'appliquer par des actions civiles.

La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Le porte-parole de Skinner a mentionné que le procureur général a le temps entre la signature du projet de loi et sa date d'entrée en vigueur pour établir des réglementations pour sanctionner les entreprises de médias sociaux et définir le consentement parental pour la vérification de l'âge.

Le porte-parole de Skinner a également souligné que la loi nécessite une vérification d'âge uniquement si un mineur choisit les paramètres des réseaux sociaux réguliers plutôt que ceux conçus pour les mineurs.

Les partisans de la loi de Californie se sont réjouis de son adoption le mois dernier et suggèrent qu'elle améliorera la sécurité en ligne et la confidentialité des enfants. James P. Steyer, le PDG de Common Sense Media, une organisation à but non lucratif qui soutient les enfants, les parents et les écoles dans la navigation des médias, a mis en évidence le fait que le projet de loi oblige les entreprises de médias sociaux à offrir aux mineurs des fils d'actualités chronologiques plutôt que des fils algorithmiques comme une fonctionnalité avantageuse.

"Cela signifie que les enfants verront plus de contenu qu'ils choisissent de voir - de leurs amis ou d'autres qu'ils ont choisis de voir - plutôt que ce que Meta et autres grandes entreprises veulent que les enfants voient parce qu'elles font beaucoup d'argent en les gardant accrochés en ligne. Cette loi est bénéfique pour la santé mentale et physique des enfants", a déclaré Steyer dans un communiqué.

Les groupes de défense de la technologie craignent cependant un impact réfrigérant. Amy Bos, directrice des affaires de l'État et fédérale de NetChoice, a écrit à Newsom ce mois-ci que le projet de loi interfère avec la capacité des plates-formes à exercer leur discrétion éditoriale, qui est "au cœur de la protection du premier amendement".

La Californie est le dernier État à mettre en place des réglementations sur les réseaux sociaux en raison des préoccupations concernant leur utilisation chez les enfants, bien que des initiatives dans certains États aient rencontré des défis juridiques concernant la constitutionnalité des lois. La Cour suprême a accepté d'examiner un dossier prochainement concernant les exigences de vérification d'âge du Texas pour les sites Web explicitement sexuels, dont la décision pourrait déterminer le sort des projets de loi sur les réseaux sociaux des États qui imposent des exigences strictes de vérification d'âge sur les plates-formes en ligne.

Entre-temps, dans un signe que certaines entreprises sont déjà en train de mettre en place des contraintes sans action législative, Instagram a annoncé ce mois-ci qu'il mettrait en place des paramètres de "compte adolescent" qui rendront automatiquement privés des millions de comptes d'adolescents et limiteront le type de contenu que tous les utilisateurs de moins de 18 ans peuvent voir sur l'application. Les utilisateurs adolescents recevront également des notifications de rappels de temps les encourageant à se déconnecter après une heure par jour, et l'application passera en "mode silencieux", muettra les notifications et enverra des réponses automatiques aux messages directs, entre 22 heures et 7 heures du matin.

"Cette nouvelle législation en Californie, connue sous le nom de 'Defending Our Youth from Digital Obsession Act', vise à traiter les problèmes dans le domaine de la politique et de la technologie en réglementant les plates-formes de réseaux sociaux, en particulier leur utilisation par les mineurs", a déclaré Steyer.

"Le paysage politique en Californie a connu un glissement vers des réglementations plus strictes sur les entreprises de réseaux sociaux, avec le 'Defending Our Youth from Digital Obsession Act' étant le dernier exemple de cette tendance", a noté Bos.

