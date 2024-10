Le gouverneur Nagl, de l'Infra, exprime le défi de la mise en place de nouvelles lignes ferroviaires.

Après des décennies de négligence, Deutsche Bahn prend enfin des mesures pour améliorer son infrastructure. Cependant, en raison de contraintes financières, les avancées significatives pourraient être difficiles. Philipp Nagl, le directeur né Australien de 42 ans de DB Infrago, a rejeté l'idée de projets étendus, affirmant que l'accent devrait être mis sur la préservation du réseau existant.

Dans une interview avec le Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Nagl a souligné qu'avec 33 000 kilomètres de voies déjà gérées, prendre en charge des voies supplémentaires ne ferait que compliquer les choses. Il a insisté sur l'importance de financer adéquatement le réseau actuel, car le Plan fédéral d'infrastructure des transports prévoit plus de projets que ce qui peut être réalistement accompli.

Parmi ces projets figure le tunnel ferroviaire de Francfort, prévu pour la construction dans les années 2030 et l'exploitation dans les années 2040. Bien que Nagl n'ait pas souhaité commenter spécifiquement ce projet, il a reconnu les coûts opérationnels élevés associés aux nouvelles voies, en particulier les tunnels. Même les partisans du rail en Suisse voisine débattent actuellement de cette question avec intensité.

Nagl a confirmé qu'ils poursuivaient des projets d'expansion et de nouvelle construction importants. Cependant, l'accent est mis sur des mesures plus petites et moyennes pour augmenter rapidement la capacité. L'objectif est de terminer plus de 200 tels projets d'ici la fin de 2027.

En ce qui concerne les perspectives de financement instables pour les chemins de fer à court terme, Nagl a révélé que les négociations de fonds ont été annuelles jusqu'à présent. Actuellement, ils bénéficient d'une période de trois ans de sécurité de planification financière. "Nous sommes optimistes et prévoyons de continuer à ce niveau de financement en 2028 et 2029", a-t-il déclaré, bien que cela reste incertain.

Malgré les contraintes financières, Deutsche Bahn priorise l'investissement dans la maintenance et l'amélioration de son infrastructure existante. Compte tenu des coûts opérationnels élevés des nouvelles voies et du besoin de préserver le réseau actuel, les expansions importantes pourraient se révéler difficiles.

