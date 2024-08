Le gouverneur Gavin Newsom dit qu'il va rediriger l'argent des juridictions californiennes qui ne montrent pas de résultats pour réduire les sans-abri.

Jeudi, une annonce a été faite après que Newsom a aidé à déloger un campement de sans-abri à Los Angeles aux côtés du département des Transports de l'État.

Le gouverneur a émis un ordonnance exécutive en juillet demandant aux agences de l'État de commencer à démonter les campements de sans-abri sur les propriétés de l'État et encourageant les gouvernements locaux à adopter des politiques similaires.

L'ordre du gouverneur démocrate a suivi une décision de la Cour suprême des États-Unis en juin qui a jugé en faveur d'une ville de l'Oregon qui avait verbalisé des personnes sans-abri pour dormir à la rue. L'ordre de Newsom demande aux officiels de l'État d'adopter des politiques «humaines et dignes» pour régler rapidement les campements sur les propriétés de l'État.

Jeudi, Newsom a fait des commentaires pointus critiquant certaines juridictions locales pour ne pas avoir fait assez malgré les «ressources sans précédent» que l'État a fournies.

«Plus d'excuses. Vous avez l'argent, vous avez la flexibilité, vous avez le feu vert, vous avez le soutien de l'État, et le public vous le demande. Je suis ici au nom de 40 millions de Californiens qui en ont assez. Je suis ici parce que j'en suis un aussi. Je veux voir des résultats.»

La Californie a la plus grande population de sans-abri du pays, avec plus de 180 000 des 653 000 personnes estimées à être sans-abri dans tout le pays résidant dans l'État doré, selon un rapport de 2023 au Congrès du département américain du Logement et de l'Urbanisme.

Les commentaires interviennent après que certaines municipalités ont résisté à l'idée d'émettre des contraventions ou d'emprisonner des personnes dans les campements de sans-abri. En juillet, le conseil des supervisors du comté de Los Angeles a voté à l'unanimité en faveur d'une motion affirmant que ses prisons ne seraient pas utilisées pour détenir des personnes sans-abri arrêtées lors du démantèlement des campements. Les officiels du comté ont déclaré que cette approche était déjà en vigueur.

En réponse à cette résistance, Newsom a déclaré que son ordre met l'accent sur le travail avec les prestataires de services locaux pour fournir des ressources aux personnes et ne mentionne pas les contraventions.

«La rhétorique est de plus en plus obsolète. Il ne s'agit pas de criminalisation. Ce qui est criminel, c'est de négliger les personnes qui luttent et souffrent et meurent sous notre surveillance», a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que ses commentaires sur l'inaction «ne sont pas une accusation» de la ville de Los Angeles et du maire Karen Bass, mais plutôt «une accusation plus large» des comtés qui «doivent faire plus».

«Ce n

Lire aussi: