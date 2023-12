Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, avertit que les retraits de bulletins de vote par Trump ne font que renforcer sa position de "carte de victime".

"Cela ne ferait qu'augmenter ses chances de jouer la carte de la victime à l'approche des primaires. Ce n'est pas du tout utile, et je ne pense pas que ce soit juste", a déclaré M. Sununu à Dana Bash, de CNN, lors de l'émission "State of the Union".

L'équipe juridique de M. Trump devrait faire appel des deux décisions, fondées sur le 14e amendement, de le retirer des bulletins de vote des primaires au Colorado et dans le Maine, mardi, selon une source au fait de ces projets.

M. Trump fera appel de la décision du Colorado auprès de la Cour suprême des États-Unis et de la décision du secrétaire d'État du Maine auprès d'un tribunal d'État.

Le 14e amendement, ratifié après la guerre de Sécession, stipule que les fonctionnaires américains qui prêtent serment de respecter la Constitution ne peuvent plus exercer de fonctions futures s'ils "se sont engagés dans une insurrection" ou s'ils ont "apporté aide ou réconfort" à des insurgés.

Toutefois, la Constitution ne précise pas comment appliquer cette interdiction, et sa formulation vague a conduit à se demander si elle s'appliquait même à la présidence.

M. Sununu, qui a soutenu l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley dans les primaires républicaines, a déclaré dimanche qu'il souhaitait que M. Trump figure sur le bulletin de vote dans "les 50 États" afin que "Nikki Haley puisse le battre dans les 50 États".

Interrogé sur le fait que Nikki Haley n'a pas mentionné l'esclavage comme cause de la guerre civile lors d'une réunion publique dans le New Hampshire la semaine dernière et qu'elle s'est ensuite efforcée de rectifier sa réponse, M. Sununu a reconnu qu'il s'agissait d'une erreur.

"Elle a rapidement rectifié le tir, n'est-ce pas ? Il est évident que si quelque chose doit être clarifié, on regrette de ne pas l'avoir dit un peu différemment la première fois, mais cela a été rapidement clarifié", a-t-il déclaré. "Ce n'est absolument pas un problème.

M. Sununu a ajouté que les récentes attaques de Chris Christie, le rival de Mme Haley dans les primaires du GOP, ne font que souligner la montée en puissance de cette dernière dans la course.

"Chris Christie est un ami, mais sa course est dans une impasse absolue. Il va dire tout ce qu'il peut", a déclaré M. Sununu.

"Je pense qu'il finira par prendre la bonne décision. Il veut s'assurer que le parti s'unisse. Il - je pense que tous ces candidats - sait que c'est toujours un peu risqué. Et en fin de compte, la seule personne qui bouge est Nikki Haley. Chris Christie ne va pas gagner 30 points dans les trois prochaines semaines, n'est-ce pas ?"

Nikki Haley, selon M. Sununu, est la candidate qui "peut gagner cinq ou dix points et donner à M. Trump cette défaite que personne ne pensait possible dans les prochaines semaines. Et je pense qu'il est très probable que cela se produise. Donc, encore une fois, je pense que les électeurs vont se ranger du côté de Nikki. Je pense qu'en fin de compte, avec un peu de chance, Chris ira dans le sens de Nikki. Mais c'est à Chris de prendre cette décision".

Marshall Cohen, de CNN, a contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com