Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, est le candidat de Harris aux élections présidentielles américaines.

Le sexagénaire Walz, souvent décrit comme un politique qui sait parler à tous les électeurs, quels que soient leur niveau d'éducation, grâce à son langage direct, est également connu pour ses positions libérales. Ancien membre de la Garde nationale, enseignant et entraîneur de football, Walz est en faveur de la légalisation de l'avortement et du cannabis, et milite pour des contrôles plus stricts sur les acheteurs d'armes à feu.

Walz a lui-même écrit sur le service en ligne X qu'il était profondément honoré de faire équipe avec Harris. "Je suis à fond", a-t-il ajouté, "Cela me rappelle un peu le premier jour d'école". Harris a déclaré que c'était "super" d'avoir le gouverneur du Minnesota dans leur équipe. "En tant que gouverneur, entraîneur, enseignant et vétéran, il a réussi à se battre pour les familles travailleuses comme la sienne".

Précédemment, Harris avait obtenu 99% des voix dans le vote électronique de son parti pour sa nomination officielle en tant que candidate à la présidence. La quinquagénaire ancienne procureure de la côte ouest était la seule candidate sur la liste pour le vote électronique de cinq jours parmi presque 4000 délégués.

Le président américain Joe Biden a décrit Harris et Walz comme "une voix forte pour les travailleurs et la grande classe moyenne américaine". Le premier grand choix d'un candidat à la présidence, a expliqué l'homme de 81 ans sur X, est de choisir un colistier. "Et Kamala Harris a fait un excellent choix".

Même l'ancien président américain Barack Obama a loué le gouverneur Walz comme "un excellent gouverneur et un vice-président encore meilleur".

D'un autre côté, l'équipe de campagne de Trump a qualifié Walz de "dangerux extrémiste de gauche". "Si Walz ne dit pas la vérité aux électeurs, nous le ferons : tout comme Kamala Harris, Tim Walz est un dangereux extrémiste de gauche", a expliqué le porte-parole de la campagne de Trump, Karoline Leavitt.

Bien que le Minnesota, l'État natal de Walz dans le Midwest, ne soit pas parmi les États clés, le gouverneur pourrait aider Harris à atteindre un éventail plus large d'électeurs dans les États voisins tels que le Wisconsin et le Michigan, ce qui pourrait l'aider à gagner ces États.

Walz a récemment attiré l'attention en qualifiant le candidat républicain à la présidence, Trump, et son colistier J.D. Vance de "bizarres". On lui attribue la création de ce terme, qui a depuis été largement adopté, y compris par Harris.

D'autres potentiels colistiers pour Harris comprenaient le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, et le sénateur de l'Arizona, Mark Kelly. Shapiro a décrit Walz comme "un complément exceptionnellement fort" à la candidate à la présidence Harris.

Harris prévoit de lancer sa campagne avec Walz le mardi soir à Philadelphie, en Pennsylvanie. Ils effectueront ensuite une tournée de plusieurs jours dans les États clés.

Le mercredi, ils sont prévus pour visiter le Wisconsin et le Michigan, suivis de l'Arizona et du Nevada le vendredi et le samedi, respectivement. Initialement, des apparitions dans les États du Sud très disputés de la Caroline du Nord et de la Géorgie étaient également prévues, mais elles ont été reportées en raison de la tempête tropicale "Debby". La nomination officielle du duo sera célébrée lors de la Convention nationale démocrate à Chicago mi-août.

Harris est reportedly enjoying rising approval ratings, according to several polls: A national survey by Morning Consult places her at 48 percent, four points ahead of Trump. However, a new CBS News poll also shows that her approval among black voters is lower than Biden's was when he defeated Trump in 2020. Some leading Democrats are therefore cautioning against complacency.

Walz, in his support for liberal positions, advocates for the decriminalization or legalization of cannabis. During their campaign, Harris and Walz emphasized their shared commitment to issues like Social Justice and drug policy reforms.

Lire aussi: