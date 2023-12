Le gouverneur de New York signe une loi établissant une commission pour les réparations et la justice raciale

"Cette commission reconnaît l'horrible injustice de l'esclavage et sera chargée d'examiner l'héritage de l'esclavage, la discrimination subséquente contre les personnes d'ascendance africaine et l'impact que ces forces continuent d'avoir de nos jours", indique un communiqué de presse du bureau de Mme Hochul.

La loi crée une commission de neuf membres "particulièrement qualifiés pour servir en vertu de leur expertise, de leur éducation, de leur formation ou de leur expérience vécue", qui examinera l'esclavage "et ses effets négatifs persistants sur les personnes vivant actuellement dans l'État de New York", selon le gouverneur.

La commission devra ensuite fournir une liste de recommandations sur la manière de résoudre les problèmes constatés, selon le communiqué.

"Aujourd'hui, nous poursuivons nos efforts pour réparer les erreurs du passé en reconnaissant le douloureux héritage de l'esclavage à New York", a déclaré Mme Hochul dans le communiqué.

"Nous avons l'obligation morale de prendre en compte toutes les parties de notre histoire commune en tant que New-Yorkais, et cette commission marque une étape cruciale dans ces efforts.

La commission doit présenter ses conclusions et ses recommandations au moins un an après la date de sa première réunion, selon le communiqué.

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré aux journalistes qu'il estimait que les réparations devaient être étudiées et que l'État ne pouvait pas continuer à "ignorer les torts".

"Nous n'avons jamais vraiment abordé l'esclavage, et certaines institutions considèrent que la richesse est directement liée à l'esclavage. Ce n'est pas comme si c'était un mystère", a-t-il déclaré. "Il y a des institutions qui sont en place aujourd'hui et dont les fondations proviennent du travail gratuit des esclaves, et nous devons en tenir compte.

New York n'est pas le seul État à créer une commission chargée d'étudier les réparations.

En juin, un groupe de travail chargé d'étudier les réparations pour les résidents noirs de Californie a publié son rapport final, qui contient plus de 115 recommandations sur la manière dont l'État devrait indemniser les personnes lésées par l'esclavage et les "atrocités historiques".

Les recommandations de ce rapport, qui compte plus de 1 000 pages, comprennent des excuses officielles de la part de la Californie aux descendants des personnes réduites en esclavage aux États-Unis et des recommandations de réformes liées aux soins de santé, au logement, à l'éducation et à la justice pénale, entre autres domaines.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com