Le gouverneur de l'Illinois demande la démission du shérif du comté de Sangamon après la fusillade de Sonya Massey.

Nous nous joignons à la famille Massey pour demander la démission immédiate du shérif Campbell afin que la communauté de Springfield et du comté de Sangamon puisse commencer à reconstruire et restaurer la confiance entre les citoyens et le département du shérif, ont déclaré Pritzker et le lieutenant-gouverneur Juliana Stratton dans un communiqué conjoint.

Le 6 juillet, l ancien adjoint du shérif Sean Grayson a répondu à un appel concernant un intrus chez Massey. Les images de la caméra corporelle d'un autre adjoint ont montré que Massey avait remis à sa place Grayson, et que l'ancien adjoint avait menacé la femme noire de 36 ans. L'incident s'est terminé par Grayson tirant sur Massey à la tête et ne fournissant pas de secours.

Grayson, un adjoint de 30 ans qui a depuis été renvoyé, a été inculpé par un grand jury le 17 juillet de trois chefs de meurtre au premier degré et d'un chef chacun d'agression aggravée avec une arme à feu et de conduite inconvenante en relation avec la fusillade. Grayson a plaidé non coupable et a été refusé en liberté préventive, selon les dossiers judiciaires.

Le bureau du shérif a été mis sous surveillance après la révélation que Grayson avait été renvoyé de l'armée pour une grave inconduite et avait un historique de conduite en état d'ivresse, mais avait réussi à être embauché depuis 2020 par six agences de l'application de la loi de l'Illinois - dans trois d'entre elles, en tant qu'officier à temps partiel, montrent les dossiers d'emploi.

«Un mois entier s'est écoulé depuis le meurtre de Sonya Massey. Depuis, le shérif du comté de Sangamon, Jack Campbell, a eu amplement l'occasion de répondre avec conviction et détermination aux questions concernant son embauche du responsable, l'adjoint du shérif Sean Grayson, et aux réformes qu'il proposerait pour son département afin d'éviter que cela ne se reproduise», ont déclaré Pritzker et Stratton.

«La communauté reste dans la peur que l'appel au bureau du shérif lorsqu'elle se sent en danger mène à un autre meurtre d'un résident innocent», ont déclaré Pritzker et Stratton.

Dans un communiqué, Campbell a déclaré que son bureau «continue de déplorer la mort de Sonya Massey et de sa famille» et que les adjoints de son bureau «se sentent trahis par l'un des leurs».

«Le bureau du shérif est prêt à modifier nos pratiques d'embauche afin d'empêcher qu'un incident comme celui-ci ne se reproduise. Cependant, avant que des changements ne puissent être apportés, il est important d'identifier le problème», a déclaré le communiqué.

«Les appels à ma démission ne sont rien de plus que des manœuvres politiques pendant un événement tragique et ne font que nuire aux bons citoyens du comté de Sangamon. J'ai été élu avec une large majorité pour diriger le bureau du shérif pendant les temps difficiles», a déclaré Campbell.

L'avocat de Grayson, Daniel Fultz, a refusé de commenter.

La communauté nous demande de nous tenir à leurs côtés pour demander la démission du shérif Campbell, car l'incident de tir et les événements subséquents ont gravement compromis la confiance entre la communauté et le département du shérif. Malgré l'incident, nous, en tant que citoyens, continuons de compter sur le bureau du shérif pour notre protection, mais la peur d'un autre événement malheureux persiste en raison des actions de l'un des leurs.

Lire aussi: