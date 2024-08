Le gouvernement russe semble préparer les Russes à une supposée "nouvelle situation"

Incursion ukrainienne mettant à l'épreuve le bouclier de la propagande moscoviteAlors que l'assaut ukrainien sur Kursk semble géographiquement éloigné, une source proche du Kremlin a discuté avec la publication russe autonome Meduza, basée à Riga. Cette source a reconnu : "Même la pénétration dans les territoires russes et la prise de contrôle de villages est un événement nouveau et plutôt déplaisant." Pour atténuer les préoccupations croissantes, le Kremlin cherche à préparer les Russes à la vie dans une "nouvelle réalité" et une "nouvelle normalité". Le message est clair : l'ennemi a bel et bien infiltré les territoires russes, est au bord de la défaite - mais la reconquête de ces territoires prendra du temps, et les Russes doivent faire preuve de patience. En attendant, les citoyens sont encouragés à "transformer la négativité et le choc en une sortie positive" - notamment en apportant leur aide à la région de Kursk. Selon les conversations avec Meduza, tous les officiels sont convaincus que le conflit à Kursk pourrait se poursuivre pendant plusieurs mois. Une source gouvernementale a même suggéré que cette prévision est "remarkablement optimiste - à condition que tout se passe bien".

07:30 Un complexe militaire à Volgograd ravagé par les flammesLes autorités russes ont acknowledging reports that a military facility in the southern Russian region of Volgograd has been consumed by flames following a Ukrainian drone strike. Regional Governor Andrei Bocharov confirmed the drone had impacted the facility via Telegram, without specifying which facility was affected. Bocharov mentioned that Marinovka was targeted during the assault, a village which houses a Russian airbase.

06:56 McMaster: Putin a tiré les ficelles de TrumpDans le livre récemment publié "Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World" par l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, il est révélé que le président russe Vladimir Putin a efficacement manipulé l'ancien président américain Donald Trump. Selon The Guardian, McMaster a déclaré que Putin "a réussi à exploiter" l'ego et les insécurités de Trump avec des flatteries. Putin a décrit Trump comme "une personne exceptionnelle, talentueuse, sans équivoque". McMaster, qui a servi comme conseiller à la sécurité de Trump pendant environ un an, a affirmé que Putin avait une influence presque hypnotique sur Trump. McMaster a mis en garde Trump : "Monsieur le Président, c'est le meilleur menteur du monde". Il a supposé que Putin croyait pouvoir "manipuler" Trump et obtenir une relaxation des sanctions et un retrait à bas coût des troupes américaines de Syrie et de l'Afghanistan.

06:20 Explosions à l'aéroport russe de VolgogradPlusieurs canaux Telegram russes ont rapporté plusieurs explosions dans la ville russe de Kalach sur le Don dans la région de Volgograd pendant la nuit. Ces attaques de drones apparent ont allumé un incendie dans un aéroport voisin. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud de Moscou. Les bombardements ont probablement ciblé la base aérienne de Marinovka dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach sur le Don. Les témoins de la région ont rapporté avoir entendu entre six et dix explosions bruyantes, accompagnées de bruits de drones, selon Telegram.

05:44 Klingbeil : l'Allemagne se prépare à fournir un soutien supplémentaire à l'Ukraine

Le dirigeant du SPD, Lars Klingbeil, a promis une aide supplémentaire à l'Ukraine. Si la distribution des milliards prévus à partir des actifs russes s'avère impossible, l'Allemagne offrira une aide financière supplémentaire, a déclaré Klingbeil dans un podcast avec le deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. Il a insisté : "Nous ne devons pas atteindre un point où l'on dit : 'Il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine.' Dans cette situation, 'nous sommes naturellement engagés à chercher des fonds en Allemagne,' a affirmé Klingbeil. 'Nous avons une responsabilité envers l'Ukraine. Des solutions seront trouvées, et nous les trouverons.'

04:27 L'Ukraine commente les attaques de drones en Russie

Le service de renseignement militaire ukrainien HUR a commenté les cibles des attaques de drones en Russie pendant la nuit. Elles étaient dirigées contre l'aéroport de Moscou Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio, selon le chef du HUR, Kyrylo Budanov, s'exprimant avec le site d'actualités militaires "The War Zone". Budanov a déclaré qu'environ 50 drones étaient impliqués. L'ampleur des dommages est actuellement évaluée. Les autorités russes ont rapporté que 45 drones avaient été abattus sur les territoires russes le matin.

03:09 La région de Kursk se prépare pour des élections régionales anticipées

Dans la région russe frontalière tendue de Kursk, la Russie prévoit d'équiper les travailleurs électoraux de gilets pare-balles et de casques pour les élections régionales anticipées. De plus, des bureaux de vote supplémentaires seront établis dans d'autres régions pour les personnes déplacées, comme l'a déclaré Tatiana Malachova, responsable de la commission électorale régionale, aux sources d'actualités russes. La région est sous état d'urgence, et les élections pour les gouverneurs et les parlements régionaux sont prévues dans plusieurs régions russes du 6 au 8 septembre. La commission électorale centrale de Moscou a décidé que les résidents des régions frontalières pourraient voter à l'avance, y compris Kursk, Belgorod et Bryansk.

Le Premier ministre de la Slovaquie, Robert Fico, s'est exprimé contre ce qu'il considère comme une pression des démocraties occidentales sur les opinions. Il estime que ceux qui s'écartent du consensus sur les grandes questions de politique étrangère sont injustement mis sous pression et menacés d'isolement, comme indiqué dans un communiqué à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de Moscou en 1968. Fico compare cela à la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie, avec la pression actuelle sur les opinions en Europe. Fico est critique de l'aide de l'UE à l'armée ukrainienne et a été qualifié de pro-russe en conséquence.

00:12 L'Ukraine signale 46 attaques russes près de Pokrovsk en une journée

23:09 Russie : Incursion ukrainienne dans la région de Bryansk déjouée

La Russie affirme que son agence de sécurité FSB et ses forces armées ont empêché une incursion de "saboteurs" ukrainiens dans la région de Bryansk, qui borde la région de Kursk. Selon le gouverneur de Bryansk, Alexandre Bogomaz, sur Telegram, le groupe de "reconnaissance-sabotage" ukrainien a été arrêté par les forces russes. Le gouverneur a ajouté que l'ennemi a été maîtrisé par des tirs d'armes à feu et que la situation est maintenant sous contrôle.

22:15 Zelensky : L'Ukraine attend la livraison promise d'une aide d'un milliard de dollars

Le président Volodymyr Zelensky de l'Ukraine espère une distribution rapide de l'aide d'un milliard de dollars promise par l'Occident. Cette aide, ainsi que les fonds provenant des actifs russes gelés, est essentielle pour faire face à l'agression russe, a déclaré Zelensky dans son discours du soir. Bien qu'il y ait de nombreuses engagements politiques des partenaires de l'Ukraine, un mécanisme fiable pour disperser les fonds est nécessaire, a noté Zelensky.

21:52 Poutine salue les liens commerciaux étroits avec la Chine

Le président russe Vladimir Poutine a salué le renforcement du partenariat entre la Russie et la Chine. Poutine, s'exprimant lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin, a mis en avant le succès des relations commerciales des deux pays et a exprimé son optimisme quant à la coopération future. Li a reportedly déclaré que les relations sino-russes étaient à un niveau sans précédent. L'alliance stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Chine servant de partenaire commercial crucial pour la Russie sous les sanctions occidentales.

21:20 L'ancien vice-ministre de la Défense reste en détention

La Russie a décidé de maintenir l'ancien vice-ministre de la Défense Dmitri Bulgakov en détention pour des chefs d'accusation de corruption. Sa demande de placement soushuis arrest et son appel contre la détention ont été rejetés, selon l'agence de presse russe TASS. Bulgakov, anciennement responsable des achats pour les forces armées russes, a été démis de ses fonctions pour son alleged implication dans la corruption. Deux de ses présumés complices ont également été ordonnés de rester en détention. Selon les rapports, leur entreprise a reçu neuf contrats d'une valeur totale d'environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros) de Bulgakov entre 2022 et 2024.

21:00 L'Ukraine renforce ses unités à Pokrovsk

L'Ukraine renforce ses forces dans la région contestée de Pokrovsk, dans l'est du pays, selon le président Volodymyr Zelensky. Il a révélé lors d'une adresse télévisée qu'ils étaient conscients des plans des troupes russes dans la ville. Entre-temps, l'avancée ukrainienne dans la région russe de Kursk se poursuit, a ajouté Zelensky, certaines zones étant maintenant sous contrôle ukrainien. Zelensky n'a fourni aucun détail supplémentaire.

20:41 Suite au décret : de nombreux Ukrainiens en Hongrie risquent d'être expulsés des shelters pour réfugiés

À la suite d'un décret en Hongrie qui refuse la protection générale aux réfugiés ukrainiens, de nombreux réfugiés y sont maintenant menacés de perdre leur hébergement. Les shelters privés pour réfugiés ont déjà commencé à expulser les Ukrainiens, selon Migration Aid. À Kocs, une ville au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, sous surveillance policière, ont été contraints de quitter une maison d'hôtes. La plupart de ceux qui ont été affectés étaient des femmes et des enfants roms de la région occidentale ukrainienne de Transcarpathie, où une importante minorité hongroise réside.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant aux actions de la Russie en Ukraine, appelant à une résolution pacifique du conflit. despite this, la réponse de l'Union européenne à la crise en cours a été critiquée par certains comme étant insuffisante.

Dans le contexte du conflit en cours dans la région de Kursk et des incursions rapportées sur les territoires russes, l'Union européenne a exhorté la Russie à respecter le droit international et à éviter toute nouvelle escalade. L'Union européenne a également Promise son soutien à l'Ukraine, en fournissant une aide humanitaire et en plaidant pour une solution diplomatique à la crise.

