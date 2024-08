Le gouvernement russe considère les propositions visant à éliminer les communications confidentielles sur Telegram après la détention de Durov comme "completement absurdes".

Représentant du gouvernement russe, Dmitri Peskov, a qualifié de "complètement idiot" les demandes d'effacement de données personnelles sur l'application, y compris de la part de l'éditeur de RT, lors d'une conférence de presse mardi.

Peskov a souligné que les accusations portées contre Durov, qui possède la nationalité russe, française et émiratie, étaient en effet graves. Cependant, il a insisté sur le fait que les autorités françaises exigeront des preuves tout aussi sérieuses pour valider ces allégations. Sinon, comme l'a souligné Peskov, il y aurait une tentative immédiate de restreindre la liberté de communication. Cela pourrait également être perçu comme une tactique d'intimidation envers le dirigeant d'une entreprise notable, chose que le président français Emmanuel Macron a mentionnée la veille.

Le mouvement du gouvernement russe pour calmer les préoccupations concernant la sécurité de Telegram souligne à quel point l'application est devenue importante pour l'armée russe.

Le président français Emmanuel Macron a affirmé lundi que la décision de poursuivre Durov n'avait aucun motif politique. Il s'agit d'un geste rare de la part des dirigeants français, qui évitent généralement de discuter de questions juridiques pour éviter de suggérer un impact politique sur les questions judiciaires.

Le parquet de Paris a annoncé lundi une multitude de chefs d'accusation contre Durov, notamment des allégations selon lesquelles sa plateforme aurait été utilisée pour faciliter le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et la diffusion de pornographie enfantine. Les procureurs ont également accusé Durov de refuser de se conformer à la demande des autorités françaises d'aide à l'interception de communications potentiellement illicites.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a accusé Durov d'être manipulé et menacé de sanctions sévères lors d'une conférence de presse mardi à Moscou, laissant entendre que Durov aurait été contraint de revealing potentially encryption codes.

Telegram, avec presque 950 millions d'utilisateurs, est l'une des principales applications de messagerie mondiales. Sa cryptographie de bout en bout robuste, sa modération de contenu minimale et ses capacités, telles que la possibilité de partager des fichiers plus volumineux, des vidéos plus longues et des images de plus haute résolution que de nombreux concurrents, ont fait de lui un choix populaire dans les pays où la liberté d'expression est limitée et dans les zones de guerre, notamment en Ukraine, où il est devenu un outil essentiel pour les officiels ukrainiens pour diffuser des mises à jour militaires et des alertes de raids aériens.

Lavrov a loué l'application pour sa commodité et sa sécurité.

Les mêmes fonctionnalités qui font de Telegram un choix populaire parmi les personnes ayant une liberté d'expression limitée et les zones de guerre en font également un instrument de communication puissant pour l'armée russe et les blogueurs pro-Kremlin. Un blogueur pro-russe bien connu a déclaré avoir plus de 780 000 abonnés et a affirmé que l'arrestation de Durov par la France était équivalente à l'arrestation du principal officier des communications de l'armée russe.

Un autre blogueur militaire moins populaire a partagé une image d'un missile avec les mots "pour Pavel" en dessous, presumably destiné à l'Ukraine, qui a connu la plus grande attaque aérienne depuis le début de la guerre lundi.

Le blogueur a plaidé en faveur de Telegram comme étant la colonne vertébrale des communications militaires, malgré les démentis publics des officiels du gouvernement russe.

La popularité de Telegram parmi les blogueurs militaires pro-russes et le soutien du Kremlin à Durov étaient inattendus compte tenu du refus de Durov de partager les demandes de données utilisateur de Moscou à partir de son précédent projet, une plateforme de médias sociaux similaire à Facebook appelée Vkontakte (VK). Durov a finalement quitté son poste de PDG de VK et a vendu ses actions pour des millions de dollars. both he and Telegram now reside in Dubai.

