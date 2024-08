Le gouvernement risque-t-il de subir des pertes financières importantes en raison de son intervention dans les opérations de sauvetage de Meyer Werft?

Meyer Werft vacille au bord de la faillite. Des dizaines de milliers d'emplois en jeu. Le gouvernement fédéral et l'État de Basse-Saxe prévoient d'acheter une participation majoritaire dans le constructeur naval pour des millions d'euros. L'expert en navigation Max Johns, professeur à l'École de commerce de Hambourg, explique ce qui se passe ensuite.

Meyer Werft se bat pour sa survie depuis plusieurs mois. Le gouvernement allemand et l'État de Basse-Saxe interviennent avec 400 millions d'euros en capital et des garanties, prenant une participation de 80 % dans le conglomérat de construction navale.

Max Johns : Si c'est pour sauver des emplois et éviter de gaspiller de l'argent des contribuables, l'intervention du gouvernement a du sens. Ils ont prévu trois ans pour trouver un nouvel investisseur. C'est censé être une mesure temporaire. Si un investisseur adapté est trouvé, l'investissement aurait été une bonne décision. Il n'aurait pas de sens pour le gouvernement de devenir un investisseur à long terme ou de perdre de l'argent. Le chantier naval n'est pas une entreprise systématiquement importante ou une "perle rare", comme l'a dit le chancelier. Il faudrait qu'il soit technologiquement avancé, économiquement viable, socialement responsable, respectueux de l'environnement et qu'il ait une excellente gouvernance pour mériter ce statut. Il est peu probable qu'il ait toutes ces qualités.

La famille Meyer pourrait potentiellement racheter les actions de l'entreprise plus tard. Quel est un scénario de sortie probable ?

La famille n'a pas encore réussi à transmettre le flambeau de la génération précédente à la génération suivante. Il est difficile de dire si elle réussira à le faire une deuxième fois. Il y a des raisons d'être sceptique. Un investisseur externe est plus probable. Les fonds d'investissement privés ne sont pas un bon choix. Il y a une plus grande chance que d'autres entreprises technologiques ou de construction navale, comme Chantier de l’Atlantique en France ou Fincantieri en Italie, soient intéressées. Les deux ont des portefeuilles de croisières et pourraient être intéressées par le portefeuille et l'emplacement.

Après Galeria Karstadt Kaufhof, l'État se prépare-t-il à subir une autre perte de millions d'euros ? Ou Meyer Werft a-t-il une chance viable d'avoir un avenir prospère ?

Il faut faire la différence : une entreprise maritime peut avoir des difficultés en raison d'une mauvaise performance ou de la production de produits de qualité inférieure. Dans ce cas, l'une des principales raisons de la crise est des erreurs de gestion : les contrats de navigation n'ont pas de clauses de flottaison pour les coûts de matériaux. Ils ont été conclus sans protection adéquate contre l'inflation. Le problème financier est maintenant en train d'être traité. Avec le carnet de commandes existant, il pourrait y avoir un avenir prometteur. Cependant, l'industrie maritime est très volatile, et des facteurs externes comme les récessions, les guerres ou les pandémies peuvent avoir un impact significatif sur le secteur des croisières.

Meyer Werft ne peut pas renégocier les prix et doit livrer des navires à des prix inférieurs au coût. Un fossé dû à la COVID-19 s'est également produit.

Les compagnies de croisières étaient essentiellement fermées pendant Nearly deux ans et ont demandé que les livraisons de navires soient retardées. Le chantier naval s'est retrouvé avec des navires à moitié construits, certains desquels il avait déjà partly financés, et pour lesquels il n'a initialement reçu aucun paiement. Le financement intermédiaire prolongé s'est avéré insoutenable. La construction d'un navire est extrêmement coûteuse, avec un seul navire coûtant environ 1 milliard d'euros pour le financer intégralement. Cependant, étant donné l'état actuel du carnet de commandes du chantier naval, il est dans une position forte, et ses produits sont très demandés. Par conséquent, la probabilité qu'il devienne un "trou à millions" est peu probable, car il y a actuellement une demande de la part des clients. Cela le distingue de Galeria Karstadt Kaufhof, où le modèle commercial a été fondamentalement remis en question en raison de la baisse du commerce de détail. Si l'une des crises mentionnées se produisait, bien sûr, des problèmes pourraient réapparaître. C'est pourquoi il est important que le financement gouvernemental soit rapidement supprimé.

Katja Michel a interviewé Max Johns

Cet interview a été initialement publiée sur capital.de

Lire aussi: