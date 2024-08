Le gouvernement progressiste de Straetmanns cherche à devenir membre de la BSW

L'influence de la Gauche diminue en Allemagne de l'Est, tandis que le BSW connaît une hausse de popularité. À présent, un haut responsable de Mecklembourg-Poméranie occidentale envisage de rejoindre le parti Die Linke dirigé par Wagenknecht. Ce n'est pas la première fois qu'il change d'allégeance politique.

Friedrich Straetmanns, secrétaire d'État au ministère de la Justice de Mecklembourg-Poméranie occidentale depuis novembre 2021, a exprimé son intention de rejoindre l'Alliance pour l'avenir de l'Allemagne (BSW). Le sexagénaire, qui a été membre de la WASG de 2005 à 2017 et a siégé au Bundestag pour le parti de la Gauche de 2017 à 2021, a déclaré avoir quitté l'SPD en 2016 en raison des lois Hartz-IV. Son départ de l'SPD a été mis en avant dans un entretien accordé au journal "Neue Westfälische". Il reste incertain que ce changement politique ait un impact sur son rôle de secrétaire d'État.

Dans une réponse au portail t-online, Straetmanns a critiqué le parti de la Gauche pour avoir négligé ses valeurs essentielles, telles que "la paix". Il a attribué cela à l'absence des dirigeants du parti de la Gauche lors du rassemblement pour la paix organisé par Sahra Wagenknecht et Alice Schwarzer à la Porte de Brandebourg en février 2023, ainsi qu'à la politique migratoire du parti. Concernant le prochain changement de personnel, Wagenknecht a salué Straetmanns comme un "juriste compétent et un politique efficace". Straetmanns n'hésite pas à exprimer ses opinions, notamment pendant la période de la Corona, où il a plaidé pour les droits constitutionnels et civils.

Le BSW renforce sa présence en Allemagne de l'Est

Les élections régionales prochaines en Saxe, en Thuringe et en Brandebourg, prévues pour ce dimanche, dans trois semaines et en février respectivement, pourraient voir le BSW gagner du pouvoir. Les sondages récents indiquent que le BSW a obtenu des résultats à deux chiffres dans les trois États, ce qui pourrait lui permettre d'entrer aux parlements régionaux. Des personnalités notables, telles que l'ancienne cheffe de fraction de la Gauche au Bundestag, Amira Mohamed Ali, ont déjà rejoint le BSW.

Le parti de la Gauche a obtenu seulement 2,7 % des voix lors des élections européennes de juin et se situe actuellement à 3 % dans les sondages nationaux. En 2021, il n'a pas réussi à atteindre le seuil de 5 % mais a réussi à entrer au Bundestag grâce aux mandats directs.

La hausse de popularité du BSW en Allemagne de l'Est a conduit des personnalités de haut niveau, telles que Friedrich Straetmanns, à exprimer leur intérêt de rejoindre le parti. Straetmanns, ancien membre de l'SPD et du parti de la Gauche, a critiqué la négligence des valeurs telles que "la paix" et la politique migratoire du parti de la Gauche, ce qui pourrait renforcer la présence du BSW lors des élections régionales à venir.

