- Le gouvernement prévoit d'augmenter les fonds accordés aux institutions de musique et aux organisations sportives.

La coalition au pouvoir composée du SPD et des Verts a prévu de rediriger des fonds supplémentaires de la taxe sur les jeux d'argent vers des entités telles que les écoles de musique, la fédération sportive de l'État et les centres de consommation en Basse-Saxe. Ce changement de financement est prévu en raison d'une modification législative visant à offrir plus de prévisibilité financière à ces associations.

L'augmentation potentielle du financement des écoles de musique est estimée à environ 2,6 millions d'euros par rapport aux 400 000 euros actuels, tandis que la fédération sportive de l'État pourrait voir une augmentation d'environ 2,7 millions d'euros pour atteindre 13,5 millions d'euros. De même, les centres de consommation pourraient bénéficier d'une augmentation estimée de 3,3 millions d'euros, passant de 600 000 euros actuels.

D'autres organisations, telles que les services sociaux, la Fondation environnementale Bingo et la Fondation sportive de la Loterie, devraient également bénéficier de cette mesure. Cela pourrait potentiellement augmenter le financement total de la taxe sur les jeux d'argent à environ 40 millions d'euros, soit une augmentation de près de 14,8 millions d'euros par rapport à l'année dernière.

La Basse-Saxe tire actuellement environ 190 millions d'euros de la taxe sur les jeux d'argent.

Historiquement, les centres de consommation ont souvent été confrontés à l'incertitude de savoir s'ils obtiendraient suffisamment de fonds de l'État pour mener à bien leurs activités. Avec la nouvelle procédure proposée, ces associations sont censées améliorer leurs capacités de planification financière et renforcer l'harmonie sociale en Basse-Saxe.

Selon le projet de loi, les recettes de la taxe sur les jeux d'argent, qui représentent actuellement environ 59 % du financement total, pourraient atteindre presque 94 % à l'avenir. En 2023, la Basse-Saxe a collecté environ 190 millions d'euros grâce à la taxe sur les jeux d'argent.

Le SPD, faisant partie de la coalition au pouvoir, est essentiel dans ce changement de financement. Le SPD et les Verts ont proposé d'allouer plus de ressources de la taxe sur les jeux d'argent à des organisations telles que les écoles de musique, la fédération sportive de l'État et les centres de consommation, ce qui renforcerait considérablement leur budget.

