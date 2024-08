Le gouvernement polonais conclut un accord avec Boeing pour 96 hélicoptères Apache

En réponse au renforcement de l'armée polonaise suite à la guerre en Ukraine, le gouvernement polonais a signé un accord avec le constructeur américain Boeing pour l'achat de 96 hélicoptères d'attaque AH-64E Apache d'une valeur de 9,14 milliards d'euros. "Il s'agit d'un achat historique de 96 hélicoptères d'attaque de pointe", a déclaré le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, mardi.

"Cela va changer le visage des forces armées polonaises", a-t-il ajouté. Cet achat complète les acquisitions précédentes. Les médias polonais avaient rapporté que les hélicoptères Boeing devaient remplacer la flotte d'hélicoptères polonaise obsolète de l'ère soviétique. Lundi, la Pologne a commandé 48 systèmes de lancement pour le système de défense aérienne Patriot américain. Les systèmes de lancement M903, d'une valeur d'achat de 1,13 milliard d'euros, sont prévus pour être livrés entre 2027 et 2029.

Vendredi, Varsovie a signé un autre accord avec les États-Unis pour l'achat de centaines de missiles AIM-120C AMRAAM. Les missiles, d'une valeur d'environ 783 millions d'euros, sont prévus pour être livrés entre 2029 et 2033 et seront utilisés par l'armée de l'air.

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la Pologne a accéléré la modernisation de ses forces, signant une série de contrats avec des fournisseurs étrangers, notamment les États-Unis et la Corée du Sud. La Pologne, membre de l'UE et de l'OTAN, dispose déjà de modernes avions de chasse F-16 américains et consacrera plus de 4 % de son PIB à la défense cette année - deux fois l'objectif de l'OTAN de 2 %.

