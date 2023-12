Le gouvernement philippin s'engage à enquêter sur le chaos aéroportuaire du jour de l'An

Des problèmes techniques ont été détectés à l'aéroport international Ninoy Aquino (MNL) dans la matinée du 1er janvier. L'aéroport est la principale porte d'entrée et de sortie des voyageurs aux Philippines.

L'autorité de l'aviation civile des Philippines (CAAP) a déclaré que la panne de courant avait affecté le système central de contrôle du trafic aérien. Bien qu'il y ait eu une alimentation de secours, elle n'a pas été suffisante pour rétablir le système, ont indiqué les autorités.

Le courant a finalement été rétabli, mais pas avant d'avoir affecté près de 300 vols au total. Des photos et des vidéos prises à l'aéroport ont montré des milliers de voyageurs frustrés et fatigués qui campaient devant les comptoirs d'enregistrement des compagnies aériennes et les bureaux de billetterie et qui attendaient des mises à jour sur les écrans d'arrivée des vols, leurs bagages à la main.

La suite des événements

"Le CAAP doit faire preuve de transparence et rendre des comptes", a déclaré la sénatrice Grace Poe dans un communiqué. Mme Poe, qui préside la commission des services publics du gouvernement, a déjà exprimé sa déception face à cet incident.

"Nous allons donc organiser une audition dans le cadre de la fonction de contrôle du Sénat afin de déterminer qui est responsable et ce que nous devons faire pour éviter que ce dysfonctionnement ne se reproduise", a-t-elle ajouté. "Nous demanderons à la CAAP de présenter un rapport complet sur les causes de ce prétendu dysfonctionnement et de la coupure de courant.

L'enquête officielle débutera lorsque "les opérations de vol normales auront été rétablies", a conclu la sénatrice.

Dans une interview accordée à la chaîne CNN Philippines, le directeur adjoint des opérations de la CAAP, Edgardo Diaz, a précisé que le système de contrôle du trafic aérien de l'aéroport n'était "pas obsolète" et qu'il faisait l'objet d'une maintenance régulière. Selon M. Diaz, le système remplit toujours sa fonction, à savoir surveiller tous les avions dans l'espace aérien du pays et servir de moyen de communication pour guider les pilotes.

Toutefois, une mise à niveau est nécessaire.

"Mais il fonctionne parfaitement tant que nous respectons les exigences du programme de maintenance, ce qui est le cas", a déclaré M. Diaz.

Il a également ajouté qu'il était prévu d'acheter une nouvelle technologie avant la panne du 1er janvier.

Ces interruptions de vols à grande échelle surviennent au cours d'une période de voyage de fin d'année très chargée aux Philippines, où un grand nombre de touristes étrangers et de citoyens d'outre-mer se rendent dans le pays pour célébrer Noël et le Nouvel An, deux des fêtes les plus importantes du pays.

Les opérations auraient repris dimanche après-midi, mais les retards des vols se seraient poursuivis mardi pour la deuxième journée consécutive, selon les vérifications effectuées par CNN Philippines.

Les compagnies aériennes ont dit aux passagers de "s'attendre à d'autres retards", car de nouveaux vols ont été programmés pour remplacer ceux qui avaient été annulés le jour de l'an. "Cielo Villaluna, porte-parole de Philippine Airlines, la compagnie aérienne nationale, a déclaré : "C'est une conséquence des opérations de récupération.

"Un certain pourcentage de passagers ont réservé leur vol sur le prochain vol disponible.

"J'espère qu'ils comprennent que nous sommes en train de mener nos opérations de récupération.

En haut : Des passagers consultent l'horaire des vols à l'aéroport MNL. Photo via Getty Images.

Source: edition.cnn.com