Le gouvernement néerlandais vise à réduire de manière significative le nombre de demandeurs d'asile par des mesures urgentes.

Les autorités néerlandaises, menées par la ministre conservatrice de l'asile Marjolein Faber, proposent de déclarer l'état d'urgence national pour renforcer considérablement les réglementations relatives aux demandeurs d'asile. Faber a annoncé cette mesure à La Haye, indiquant son intention de déclarer une crise et de révoquer rapidement certaines réglementations relatives aux demandeurs d'asile. Plus de détails devaient être révélés plus tard dans la journée lors de la présentation du programme du gouvernement.

Les Pays-Bas luttent depuis longtemps contre le logement des demandeurs d'asile, malgré un flux relativement stable de nouveaux arrivants. En moyenne, environ 40 000 demandeurs d'asile se rendent aux Pays-Bas chaque année.

Le gouvernement a le pouvoir de déclarer l'état d'urgence par décret royal en cas de crise, sans avoir besoin de l'approbation parlementaire avant de prendre des mesures. Cela a été vu pendant la pandémie de COVID-19, par exemple. Cependant, de tels décrets nécessitent une justification légale.

Les experts en droit émettent des doutes

Les critiques, y compris les experts en droit, ont exprimé des préoccupations quant à la légalité de ces mesures d'urgence proposées. Ils affirment qu'il n'y a pas de brusque augmentation des demandeurs d'asile, ce qui est généralement un préalable à la déclaration d'un état d'urgence. Au contraire, la crise actuelle du logement est directement attribuable aux mesures d'austérité.

La réduction du nombre de demandeurs d'asile et d'immigrants est un objectif clé pour la nouvelle coalition, qui comprend pour la première fois le parti d'extrême droite populiste Parti pour la liberté (PVV) dirigé par Geert Wilders. Cette coalition de quatre partis, dirigée par le Premier ministre apolitique Dick Schoof, est au pouvoir depuis environ deux mois.

