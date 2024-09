Le gouvernement néerlandais promet 28 unités de chars à Kiev

Les Pays-Bas prévoient d'envoyer 28 véhicules blindés amphibies de type Viking Bandvagn S10 en Ukraine

Les Pays-Bas s'apprêtent à envoyer 28 véhicules blindés amphibies de type Viking Bandvagn S10 en Ukraine. Le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, l'a confirmé sur la plateforme X. Selon Brekelmans, les troupes ukrainiennes ont été formées par les Marines néerlandais à utiliser ces véhicules. Le Viking Bandvagn S10, équipé de chenilles en caoutchouc, pèse environ 11 tonnes et peut se déplacer sur divers types de surfaces, y compris l'eau. "L'Ukraine a urgent besoin de notre aide dans son combat contre l'agresseur russe. Notre soutien à l'Ukraine reste essentiel pour tenir la Russie en respect", a écrit le ministre. Il n'a pas précisé le calendrier de la livraison.

00:35 Ancien général américain critique la politique de Biden envers l'Ukraine

L'ancien général américain Ben Hodges a critiqué la politique occidentale consistant à empêcher l'Ukraine de lancer des attaques contre la Russie. Hodges a soutenu lors du Forum Globsec à Prague, selon le "Kyiv Independent", que l'Ouest n'a pas d'objectif clair. La récente augmentation de la pression par l'invasion de l'oblast russe de Kursk n'a pas fait fléchir la position de la Maison Blanche, bien que certains politiques américains soutiennent les demandes de Kyiv. "Cette politique désastreuse, qui protège mieux les aérodromes russes que les civils ukrainiens, met en évidence l'absence d'un objectif clair", a déclaré Hodges. Selon l'ancien commandant américain, l'administration Biden échoue dans sa "responsabilité principale - atteindre nos objectifs".

23:25 Zelensky pousse pour l'approbation des attaques contre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exerce une pression croissante sur ses alliés pour obtenir l'approbation des frappes contre la Russie. "Libérer le ciel ukrainien des missiles de croisière russes est une étape importante vers la contrainte de la Russie pour mettre fin à la guerre et obtenir une paix juste", a-t-il déclaré dans son discours nocturne. "Nous avons besoin de l'autorité pour protéger efficacement l'Ukraine et les Ukrainiens. Cela nécessite à la fois l'approbation des capacités à longue portée et la fourniture de munitions et de missiles à longue portée." Sans donner de détails, il a déclaré que ses délégués avaient communiqué tous les détails nécessaires aux partenaires de l'Ukraine. Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, a informé le diffuseur américain CNN que les partenaires avaient été informés que les aérodromes russes, d'où les villes ukrainiennes sont bombardées, sont à portée des armes à longue portée.

22:15 L'Estonie et la Lettonie célèbrent le 30ème anniversaire du retrait des troupes russes

L'Estonie et la Lettonie ont célébré le 30ème anniversaire du retrait des troupes russes de leurs pays avec des événements commémoratifs. Plus d'une demi-siècle après l'occupation par l'Armée rouge soviétique, les dernières troupes russes ont quitté ces États membres de l'UE et de l'OTAN le 31 août 1994, pendant la nuit. Les présidents Alar Karis (Estonie) et Edgars Rinkevics (Lettonie) à Tallinn et Riga ont souligné l'importance symbolique, politique et juridique de ces événements il y a trois décennies. Sans le retrait des troupes, ni l'indépendance véritable ni la voie vers l'adhésion à l'UE et à l'OTAN en 2004 n'auraient été possibles, ont-ils souligné lors de réunions avec des personnes impliquées dans les négociations de retrait avec la Russie à l'époque. Actuellement, les États baltes sont parmi les défenseurs les plus actifs de l'Ukraine contre la Russie. Depuis le début du conflit, des préoccupations ont été soulevées dans la région de devenir la prochaine cible de la Russie.

21:03 Le champion du monde de kickboxing ukrainien est mort au combat

Le champion du monde de kickboxing ukrainien Roman Holovatiuk est mort au combat en Ukraine. Le Comité pour la jeunesse et les sports du Parlement ukrainien l'a confirmé. Holovatiuk était originaire de la ville occidentale ukrainienne de Kamjanez-Podilskyj. À l'âge de 22 ans, il s'est fait remarquer en remportant une médaille aux Jeux mondiaux en Pologne en 2017. Il a ensuite poursuivi sa carrière réussie, devenant maître des sports en kickboxing WAKO. Il était également finaliste des Jeux mondiaux, champion du monde, vainqueur de plusieurs coupes et champion d'Ukraine à plusieurs reprises. Après l'invasion russe en février 2022, il a choisi de rejoindre l'armée volontairement.

19:41 Les régions "faisant face à des défis" : Poutine prend le contrôle personnel

Le président russe Vladimir Poutine gérerait personnellement tous les problèmes sociaux dans les régions "difficiles", selon l'agence de presse d'État TASS, citant le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. Poutine serait en contact téléphonique quotidien, voire horaire, avec les chefs régionaux et les responsables de département dans les régions rencontrant des difficultés. "Dans ces régions difficiles, le président exerce le contrôle sur tous les problèmes liés au bien-être social", a déclaré Peskov. Ce travail intense, associé à des rapports militaires constants, se déroule 24 heures sur 24, tous les jours, selon Peskov. Récemment, l'Ukraine a capturé plusieurs villes russes, et les régions frontalières sont régulièrement attaquées depuis l'air.

18:45 Le limogeage du chef de l'armée de l'air n'est pas lié à l'accident du F-16 : Umerov

Le limogeage du chef de l'armée de l'air Mykola Oleschuk n'est pas lié à l'accident mortel de ce week-end d'un chasseur F-16, a déclaré le ministre de la Défense Rustem Umerov à CNN dans une interview. Le limogeage d'Oleschuk a eu lieu un jour après la confirmation par l'armée ukrainienne d'un crash d'un avion de combat F-16 lors de la riposte à une massive attaque de drones et de missiles russes le 26 août. "Je considérerais probablement cela comme une rotation", a déclaré Umerov. "Ces deux questions sont distinctes et ne devraient pas être associées pour le moment."

18:06 Kiev Signale Plus de 100 Combats Le long de la Frontière EstLes forces gouvernementales à Kiev ont été confrontées à des troupes russes envahissantes tout au long de la journée le long de la frontière orientale. Le quartier général général a rapporté pas moins de 109 conflits armés dans la région. L'accent est mis sur les actions hostiles autour de Pokrovsk, une ville située près de la limite de Donbass. Les soldats russes ont tenté 23 attaques soutenues par des tirs d'artillerie sur les positions défensives ukrainiennes, qui ont toutes été repoussées, selon les rapports. Des attaques russes ont également été signalées près de Kuracheve, un village situé à proximité.

17:28 Civils Tués dans une Attaque Aérienne Russe, Région de KharkivSelon les sources ukrainiennes, deux personnes ont péri suite à une frappe aérienne russe dans la région de Kharkiv. Un bâtiment résidentiel dans le village de Cherkaska Losova a été cible de bombes guidées, selon le gouverneur régional Oleh Sinehubov. Huit personnes ont été blessées dans cet incident. Les services d'urgence sont actuellement sur les lieux. Il y a une semaine à peine, une explosion dans le centre-ville de Kharkiv a fait sept morts et des dizaines de blessés.

16:50 Washington Hésite: Pas d'Américains pour l'Entretien de l'Équipement Militaire UkrainienL'administration Biden a rejeté une proposition d'envoyer du personnel américain en Ukraine pour entretenir du matériel militaire occidental, comme les chasseurs F-16, selon "The Washington Post". Depuis le début de la guerre, le débat sur l'envoi de civils américains dans un pays en guerre pour aider à l'entretien du matériel occidental fait rage. Ce sujet a pris de l'ampleur ces derniers temps avec l'arrivée de chasseurs F-16 en Ukraine. Les six premiers des 80 F-16 ont atterri en Ukraine à la fin du mois de juillet. Les agences de renseignement américaines ont exprimé des préoccupations quant à la possibilité que la Russie cible des contractants américains en Ukraine, selon un responsable américain.

16:14 La Situation de Kolesnikova: L'Opposition Biélorusse Accuse la Prison de "Cruauté Médiévale"L'opposition biélorusse s'inquiète de l'état de santé de la dirigeante de l'opposition emprisonnée Maria Kolesnikova. Selon Svetlana Tikhanovskaya, la dirigeante de l'opposition biélorusse renversée, les informations provenant des codétenus de Kolesnikova sont alarmantes. Kolesnikova pèse actuellement 45 kilos, est reportedly en train de mourir de faim et est confrontée à des conditions inhumaines en isolement. Tikhanovskaya accuse l'administration de la prison de commettre "des actes de cruauté médiévale" et "d'assassiner lentement" Kolesnikova, une critique gouvernementale de premier plan.

15:36 Production d'Armes: Les Officiels Ukrainiens Discutent de la Production Conjointe, des Investissements et de la Défense Aérienne avec les Partenaires OccidentauxUne délégation ukrainienne dirigée par la ministre de l'Économie Julia Svyrydenko et Andriy Yermak, chef de la présidence, a rencontré des conseillers en sécurité des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne à Washington. Les sujets abordés lors de la réunion comprenaient la fabrication collaborative d'armes, les investissements potentiels dans l'industrie de la défense ukrainienne et l'importance de renforcer la défense aérienne et de protéger le système énergétique ukrainien. "C'est le moment d'intensifier nos efforts pour aider l'Ukraine à remporter la victoire. Il est essentiel de saisir cette opportunité correctement", a déclaré Yermak.

14:56 La Duperie de Moscou: La Guerre Cachée par les Fêtes et les FleursLa guerre entre la Russie et l'Ukraine continue de faire rage sur le front, mais les citoyens de Moscou sont largement ignorants des attaques de drones, des dépôts pétroliers en flammes et des victimes civiles. Le correspondant de ntv Rainer Munz montre comment Moscou cache le conflit par tous les moyens possibles.

14:25 Zone de Donbass: Cinq Civils Tués dans une Attaque Russe sur Chasiv YarAu moins cinq victimes civiles ont été rapportées suite à une attaque russe sur la ville de Chasiv Yar dans les lignes de front de la région de Donetsk, selon le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Lyashko. Les victimes comprenaient des hommes âgés de 24 à 38 ans. L'attaque a eu lieu tôt le matin, avec des obus frappant une maison privée et un immeuble résidentiel.

13:53 Deuil des Victimes: Les Résidents de Kharkiv et les Familles Pleurent Apres une Attaque RusseSuite à une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, les proches et les témoins expriment leur chagrin face aux pertes humaines. Selon le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegubov, l'attaque du vendredi soir a fait sept morts et 97 blessés, dont plus de 20 mineurs. La plus jeune victime était un garçon de dix mois. Parmi les décédés figure l'artiste ukrainienne Veronika Kozhushko. L'artiste ukrainien renommé Serhiy Zhadan a commenté sa mort sur Facebook en écrivant: "Les Russes continuent d'anéantir notre avenir. Il n'y a pas de pardon."

13:28 Le Ministre de la Défense Ukrainien: Le Départ du Commandant de l'Aviation "Régrettable"Dans une interview avec CNN, le ministre de la Défense ukrainien Rustem Ummerov a commenté le limogeage du commandant de l'Aviation en déclarant: "Probablement je dirais que c'est une rotation, mais c'est regrettable." Il a souligné que le départ du commandant et l'enquête en cours sur la perte de l'avion de chasse étaient deux choses distinctes. "Je ne veux pas spéculer", a déclaré Ummerov.

12:15 Moscou annonce le contrôle de Kirove dans la région de Donetsk

Des sources du ministère de la Défense russe à Moscou ont déclaré que les forces russes avaient pris le village de Kirove dans la région orientale ukrainienne de Donetsk. Les troupes russes avancent régulièrement sur le front de l'est depuis un certain temps. Donetsk, ainsi que Louhansk, forme la région industriellement importante de Donbass. Les deux régions, ainsi que Zaporijjia et Kherson plus au sud en Ukraine, ont якобы été annexées par la Russie en septembre 2022, malgré le fait que les troupes russes ne contrôlent pas complètement ces territoires. L'Ukraine vise à récupérer tous les territoires, y compris la péninsule de Crimée, qui a été annexée en 2014 et se trouve au sud de Kherson.

11:45 Moscou signale des bombardements ukrainiens sur Belgorod

Des rapports russes suggèrent des bombardements ukrainiens sur la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ayant entraîné des pertes. Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a annoncé ces informations sur son canal Telegram. Une attaque aérienne du soir sur la ville de Belgorod a entraîné trois morts et plus de 30 blessés, dont trois enfants. Plus d'une douzaine de bâtiments résidentiels et 47 véhicules ont якобы été endommagés.

11:10 Experte Triebel : la Russie tente d'influencer les élections moldaves

La Moldavie doit organiser des élections présidentielles le 20 octobre, ainsi qu'un référendum visant à inscrire l'adhésion à l'UE dans la constitution. Cela doit empêcher les gouvernements futurs de tergiverser sur le processus de l'UE, selon Brigitta Triebel, directrice de l'office de la Konrad-Adenauer-Stiftung à Chisinau. "On dit aux Moldaves : si vous ne voulez pas vous retrouver dans une guerre comme l'Ukraine, votez pour les partis pro-russes", a-t-elle déclaré, mettant en évidence l'exploitation des peurs des individus.

10:49 Ukraine : 24 des 52 drones russes interceptés

L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir repoussé 24 drones russes. Au total, les forces russes ont envoyé 52 drones contre des cibles ukrainiennes pendant la nuit de vendredi à samedi, touchant huit régions en Ukraine, a déclaré l'armée de l'air sur Telegram. 25 drones du type iranien Shahed se sont écrasés d'eux-mêmes, tandis que trois autres ont dévié vers la Russie et la Biélorussie. Il n'y a pas de rapports de pertes humaines ou de dommages importants. La cible de l'attaque russe comprenait Kyiv, où il s'agissait de la quatrième attaque de drones de la semaine. Tous les drones visant Kyiv ont été interceptés avec succès.

10:16 Blogueurs militaires russes : les forces ukrainiennes détruisent un pont à Kursk

Des blogueurs militaires russes ont diffusé des vidéos sur leurs canaux Telegram d'une якобы frappe ukrainienne sur un convoi d'équipement militaire russe à l'entrée du village de Swannoje dans la région de Kursk. Le journal russe Radio Free Europe (RFE/RL) a également partagé la vidéo sur Telegram. La vidéo est censée montrer la destruction de véhicules militaires et d'un pont flottant en ruine sur la rivière Seym à Kursk.

09:34 Autorités russes rapportent une attaque ukrainienne sur Shebekino

Les autorités de la ville de Shebekino dans la région russe de Belgorod ont signalé des tirs ukrainiens. Une femme a été blessée samedi. Shebekino est situé près de la frontière ukrainienne.

09:00 Ukraine publie des chiffres sur les pertes russes

Le quartier général ukrainien a révélé de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon leurs données, la Russie a subi environ 614 950 pertes depuis le 24 février 2022, dont 1 360 au cours des 24 dernières heures. Pendant cette période, huit chars, 42 systèmes d'artillerie et 18 drones ont якобы été détruits. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie a якобы perdu 8 582 chars, 17 614 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 14 471 drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales des chiffres de pertes sont plus basses - bien qu'elles soient probablement des sous-estimations.

07:48 Communiqué des Médias : Au Moins 66 471 Soldats Russes Perdus en UkraineAu moins 66 471 militaires russes ont reportedly péri dans le conflit en cours en Ukraine, selon les informations d'un média indépendant russe nommé Mediazona. En collaboration avec BBC News Russia, Mediazona a réuni les identités de ces soldats tombés au combat grâce à une enquête open source rigoureuse. Les journalistes soulignent que ce chiffre ne prend en compte que les noms rendus publics via des sources ouvertes, et le nombre réel de pertes pourrait être beaucoup plus élevé. Le quartier général ukrainien affirme que plus de 600 000 soldats russes ont trouvé la mort, avec des sources occidentales confirmant ces chiffres.

07:15 Ukraine : Le Bilan des Victimes S'élève à 7 Suite à l'Attaque Russe sur KharkivSeven personnes, dont plus de 20 mineurs, ont été tuées et 97 blessées, dont de nombreux mineurs, suite à une opération militaire russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv. Les informations détaillées sur cet événement du vendredi proviennent d'Oleg Synegubov, gouverneur de la région de Kharkiv. L'attaque russe a inclus l'utilisation d'une UMPB D-30 SM-Lenkluftbombe, entraînant un incendie qui s'est poursuivi jusqu'au petit matin du samedi.

06:27 ISW : La Popularité du Gouvernement Russe et de Poutine Tombe à un Niveau Historique BasL'Institut pour l'Étude de la Guerre (ISW) a rapporté une augmentation de la mécontentement de la population russe envers leur gouvernement et le président Vladimir Poutine dans son dernier rapport. Suite à l'incursion de l'Ukraine dans l'oblast russe de Kursk, un sondage réalisé par le Fond public d'opinion russe a révélé que 28 % des répondants ont exprimé leur mécontentement ou leur forte insatisfaction envers les actions des autorités russes. Selon les données du Centre russe de recherche de l'opinion publique (VCIOM), le taux d'approbation de Poutine a chuté de 3,5 % pour atteindre un niveau historique bas de 73,6 % depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. L'ISW suppose que ces sondages illustrent la reconnaissance par le Kremlin d'une augmentation significative de la mécontentement public depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.

05:40 Venezuela : Deux Colombiens Arrêtés pour avoir Servi en UkraineLe service de sécurité russe FSB a annoncé l'arrestation de deux Colombiens qui ont servi dans les forces militaires ukrainiennes, selon un communiqué. Les arrestations ont eu lieu au Venezuela lors de l'expulsion des accusés, Alexander Ante et Jose Aron Medina, après leur arrestation à l'aéroport de Caracas lors d'une escale pendant leur retour en Colombie. Les médias espagnols ont rapporté qu'ils s'étaient engagés dans la Légion internationale d'Ukraine pendant l'été 2023. Le FSB détient actuellement des preuves confirmant leur implication dans le conflit et leur tenue d'uniforme militaire ukrainien lors de leur arrestation à l'aéroport de Caracas en juillet.

04:47 Le Président Tchèque : L'Avancée Russe à Pokrovsk non Liée à l'Opération Ukrainienne à KurskLe président tchèque Petr Pavel affirme que la progression des forces russes à Pokrovsk dans la région de Donetsk n'est pas liée à l'opération ukrainienne dans l'oblast russe de Kursk. "À mon avis, il n'y a pas de lien direct entre l'avancée rapide des Russes sur la ligne de front de Pokrovsk et l'opération ukrainienne dans la région de Kursk", a déclaré Pavel lors d'une interview avec Radio Liberté. Il a souligné l'ambition persistante du gouvernement russe de contrôler les quatre oblasts - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk et Kherson - qu'ils considèrent comme leurs propres territoires, ajoutant qu'ils cherchent à atteindre leurs objectifs dans des conditions météorologiques favorables.

03:47 Stoltenberg : L'Opération Ukrainienne à Kursk Considérée "Légitime" par l'OTANLe secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qualifié l'intervention militaire ukrainienne dans l'oblast russe de Kursk de légitime. "L'Ukraine a le droit de se défendre, et ce droit ne reconnaît aucune frontière territoriale", a déclaré Stoltenberg lors d'une conversation avec Welt am Sonntag. Il a rejeté les allégations russes selon lesquelles l'Ouest avait été informé à l'avance de l'invasion, affirmant qu'Ukraine n'avait pas révélé sa stratégie pour Kursk à l'OTAN et que l'OTAN n'avait joué aucun rôle dans une telle planification.

02:48 L'Ukraine Accuse la Russie d'Utiliser Systématiquement des Armes ChimiquesDepuis l'invasion russe de l'Ukraine, l'Ukraine a rapporté plus de 4 000 incidents d'utilisation d'armes chimiques sur le champ de bataille, avec plus de 3 100 incidents depuis décembre 2023. Les chiffres indiquent une escalade dramatique de l'utilisation d'armes chimiques illicites par rapport aux presque 600 incidents en janvier. Les bases de données ukrainiennes montrent que le nombre le plus élevé de cas signalés s'est produit en mai 2024, avec un record de 715 incidents. Par la suite, le nombre de cas signalés a diminué pendant les mois d'été. Il n'y a actuellement pas de nouvelles données disponibles pour août.

01:49 La CPI Exige l'Arrestation de Poutine During sa Visite en MongolieUn porte-parole officiel de la Cour pénale internationale (CPI), Fadi el-Abdallah, a indiqué que la Russie, en tant qu'État membre de la CPI qui a ratified le Statut de Rome, est tenue d'arrêter le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite prévue en Mongolie le 3 septembre. La visite de Poutine dans un pays membre de la CPI - la Mongolie - qui a ratified le Statut de Rome place ce pays sous une obligation légale d'exécuter le mandat d'arrêt délivré contre Poutine en mars 2023 en raison d'allégations de déportations forcées d'enfants des territoires occupés par la Russie en Ukraine.

00:33 Entretien virtuel avec Biden : von der Leyen se souvient du jour du conflit La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, met en avant l'importance des liens transatlantiques solides, quelle que soit l'issue de l'élection présidentielle américaine de novembre. Elle a reçu le prix transatlantique tchèque et slovaque (CSTA) lors de la conférence sur la sécurité Globsec à Prague. Dans son discours, elle évoque un entretien vidéo avec le président américain Joe Biden le jour où la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022. "Nous avons rapidement trouvé un terrain d'entente sur notre approche face à la guerre de Poutine", déclare von der Leyen. Pour la deuxième fois, l'Europe et l'Amérique se sont unies pour défendre le bon côté de l'histoire.

ici.23:19 Attaque de Belgorod : au moins cinq morts Au moins cinq personnes ont péri dans des attaques ukrainiennes sur la région frontalière de Belgorod en Russie, selon des sources russes. Une femme et quatre hommes ont été tués sur le coup, selon le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov sur Telegram. Trente-sept autres personnes ont été blessées. Des sources russes affirment que les forces ukrainiennes ont lancé des munitions à cluster sur la ville de Belgorod et ses environs à l'aide de lance-roquettes multiples.

22:01 Les ambitions en matière d'IA et de missiles de l'Ukraine Le ministre de la Transformation digitale, Mykhailo Fedorov, a discuté des plans d'Ukraine pour travailler avec des fabricants d'armes sur le développement de l'IA pour les essaims de drones et les "missiles abordables" pour lutter contre les drones kamikazes russes lors du Forum Globsec à Prague. Tout au long de l'invasion russe, l'Ukraine et la Russie ont toutes deux accordé la priorité à la technologie des drones pour transformer la guerre moderne. Fedorov met en évidence les défis auxquels sont confrontés les soldats ukrainiens, tels que l'équipement et l'infanterie russes, les pénuries de munitions, les drones kamikazes et les drones de reconnaissance. En réponse, les forces armées ukrainiennes utilisent des drones de vue à la première personne (FPV) à bas coût, des drones de reconnaissance, de petits systèmes de défense aérienne et des drones longue portée fabriqués en Ukraine pour cibler les forces russes, selon Fedorov. "Quels sont les défis qui nécessitent nos efforts collectifs maintenant ? Comment pouvons-nous inventer un système de guidage laser efficace, développer l'IA pour les essaims de drones, produire des HIMARS ukrainiens et créer des missiles ukrainiens abordables pour éliminer les Shaheds ?" demande Fedorov.

21:32 L'Ukraine reçoit des obus d'artillerie essentiels L'Ukraine reçoit sa première livraison d'obus de 155 mm d'artillerie urgent

